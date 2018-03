Heidelberg. (hö) Am gestrigen Dienstag wurde damit begonnen, die Baustelle in der Sofienstraße am Eingang der Hauptstraße einzurichten. Bis Ende Mai versuchen die Stadtwerke, ihre neue Wasserleitung in Betrieb zu nehmen - was ihnen im Herbst nicht gelungen war. Warum damals die Wasserproben eine zu hohe Keimbelastung aufwiesen, ist immer noch nicht geklärt.

Nun soll die im Herbst zugeschüttete und überteerte Wasserleitung freigelegt und ein extra Rohr durch sie hindurch geführt werden. Nach Angaben einer Stadtwerke-Sprecherin sollen schon in der nächsten Woche die Leitungen gespült und Proben entnommen werden.