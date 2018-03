Von Holger Buchwald

Ist es nur ein Gerücht? Oder geht im Heidelberger Norden wirklich ein Pädophiler um, der versucht, Kinder in sein Auto zu locken? Seit Wochen beschäftigt dieses Thema Polizei wie Schulen. Am Heidelberg College und am Bunsengymnasium wurden Elternbriefe verschickt, die Schüler der Tiefburg- und der Mönchhofschule wurden ebenfalls gewarnt, dass sie wachsam sein sollen. Und doch gibt es in dieser Geschichte einige Ungereimtheiten. Hintergrund Tipps für ElternDie Kriminalprävention hat einige Tipps für Eltern zusammengestellt. "Nein" sagen: Kinder müssen auch Erwachsenen gegenüber nein sagen dürfen. Ängstigen Sie Ihr Kind nicht, aber sagen Sie ihm immer wieder, dass es ohne Ihre Erlaubnis mit niemandem mitgehen oder in dessen Auto steigen darf. Ihr Kind sollte Ihnen erzählen, wenn es von einem Fremden zum Mitgehen oder Mitfahren aufgefordert wurde. Die Gruppe schützt: Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zur Schule oder zum Spielplatz. Es soll pünktlich sein. Verlässliche Ansprechstellen suchen: Zeigen Sie Ihrem Kind auf dem Schulweg "Notinseln" - Geschäfte, Arztpraxen, Behörden oder das Haus von Bekannten, in denen es sich Hilfe holen kann. Das können Kinder tun: Andere Erwachsene ansprechen und um Hilfe bitten. Laut um Hilfe schreien. Wegrennen, hin zu anderen Menschen. Mit dem Handy die Nummer 110 wählen.

Alles begann damit, dass Neuenheimer Eltern Strafanzeige beim Polizeirevier Nord stellten. Ihr elfjähriger Sohn sei am 5. Oktober mit dem Fahrrad im Bereich Schröderstraße/Werderstraße unterwegs gewesen, als ein unbekannter Autofahrer auf seiner Höhe angehalten habe. Er habe den Jungen aufgefordert, in seinen Pkw einzusteigen, doch das Kind sei einfach weiter geradelt. Nur wenige Tage später soll ein 18- bis 20-jähriger Mann an der Haltestelle Bunsengymnasium versucht haben, einen Buben in sein Auto zu locken - unter dem Vorwand, dass er ihm seine schöne Mütze abkaufen wolle. Und vor der Tiefburgschule wurde wiederum einige Zeit später angeblich ein achtjähriges Mädchen von einem Mann mit orangeroten Haaren gefragt, wo sie denn wohne.

Der vierte und letzte Fall, von dem die Polizei bisher erfahren hat, soll sich vor einigen Tagen in der Brückenstraße ereignet haben. Wieder soll ein Mann behauptet haben, dass er einem Jungen eine Mütze abkaufen wolle. Zumindest in diesem Fall glaubt die Polizei aber an ein Gerücht. Niemand weiß, um welches Kind es sich handeln könnte. Es gibt auch niemanden, der Strafanzeige gegen unbekannt gestellt hätte. So könnte es sich dabei auch um den zweiten Fall an der Haltestelle Bunsengymnasium gehandelt haben, der durch mehrfaches Weitersagen in die Brückenstraße verlegt wurde. Merkwürdigkeiten gibt es aber auch bei den anderen Fällen. So passt keine Täterbeschreibung zur anderen. Mal hatte es der angebliche Pädophile auf Jungen, mal auf Mädchen abgesehen - auch das wäre sehr ungewöhnlich. Konkrete Anhaltspunkte gibt es kaum. Das erste angebliche Opfer durften die Polizisten erst gar nicht vernehmen. Die Eltern waren der Ansicht, dass ihr Kind die Geschehnisse bereits gut verarbeitet habe.

"Wir nehmen solche Berichte immer sehr ernst", betont Polizeisprecher Dieter Klumpp, auch wenn es bisher noch nicht einmal den Verdacht einer strafbaren Handlung gebe. Sowohl die Kripo als auch das Revier Nord wurden eingeschaltet. Die Fahndung nach möglichen Tätern blieb aber ohne Ergebnis, auch den Polizeistreifen fiel in der Zwischenzeit nichts Verdächtiges auf. Und so blieb den Beamten nichts anderes übrig, als auf die Vorbeugung zu setzen: Reiner Greulich von der Kriminalprävention der Polizei habe mit mehreren Schulleitern Gespräche geführt, so Klumpp.