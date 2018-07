Von Denis Schnur

Das Thema Flüchtlinge ist allgegenwärtig: Kaum eine Zeitung oder Nachrichtensendung kommt derzeit auch nur einen Tag ohne Neuigkeiten zu diesem Thema aus. Und doch kommen die wenigsten Einheimischen direkt mit ihnen in Kontakt und können sich so selbst ein Bild von den Menschen machen, die hier ankommen. Für zwei neunte Klassen am Hölderlin-Gymnasium hat sich das jetzt geändert: Vor Kurzem bekamen sie Besuch vom 27-jährigen Sulaiman Durrani, der 2011 aus Afghanistan nach Deutschland floh und hier jetzt endlich sein Studium fortsetzen kann.

Die Schüler merkten schnell: Vor ihnen sitzt ein offener junger Mann, der eigentlich nie vorhatte, nach Deutschland zu kommen, nun aber das Beste aus seiner Situation macht. Denn an eine Rückkehr nach Afghanistan ist für Durrani nicht zu denken. Schuld daran sind die Taliban. Um ihre verletzten Kämpfer zu versorgen, wollten die Radikal-Islamisten den damals 23-jährigen Medizinstudenten aus Kabul zwingen, ihnen zu helfen. Durrani ignorierte die Briefe anfangs, aber irgendwann drohten im die Taliban Gewalt an. Ein Onkel, der in Belgien lebt, riet ihm, er solle irgendwie nach Europa kommen.

"Wie bin ich dann nach Deutschland gekommen? Natürlich illegal!", erklärte der Afghane den Schülern in gutem, wenn auch nicht perfektem Deutsch. Einen legalen Weg nach Deutschland gebe es nämlich nicht - auch nicht für Asyl-Suchende, die beweisen können, dass sie verfolgt werden. 18 000 Dollar habe er deshalb an Schlepper zahlen müssen, um schließlich mit einem gefälschten Pass in Frankfurt am Flughafen zu landen. Durrani hatte die Briefe der Taliban aufgehoben und konnte die Bedrohung für sein Leben so schnell nachweisen. Dadurch lief sein Asylverfahren relativ schnell und unkompliziert ab.

Ohne Probleme war seine Ankunft in Deutschland dennoch nicht. "Alles war neu: neue Leute, neue Kultur, neue Sprache. Und ihr wisst, wie schwer Deutsch ist, oder?", fragte Durrani die Schüler, die zustimmend murmelten. Es dauerte vier Jahre, bis er die Möglichkeit erhielt, in Deutschland weiter zu studieren. In der Zwischenzeit fand er eine Stelle als Bademeister, wurde als Übersetzer für das Jugendamt tätig und hilft ehrenamtlich beim Asyl-Arbeitskreis mit, begleitet andere Flüchtlinge zu Behörden oder zum Arzt. Der Asyl-AK war es auch, der seinen Besuch in der Schule organisierte, nachdem Gemeinschaftskunde-Lehrer Michel Dobelmann angefragt hatte. Ihm ist wichtig, dass die Schüler dieses zentrale Thema nicht nur auf "bedrucktem Papier" erfahren, sondern hautnah.

Und die Jugendlichen wussten das zu schätzen. Mit Ruhe und Geduld hörten sie sich erst den Vortrag von Ulrike Duchrow vom Asyl-AK an, bevor sie ihre Fragen an den jungen Afghanen richten konnten. Es waren zum Großteil alltägliche Dinge, die sie wissen wollten: ob er Kontakt zu seiner Familie habe. Was er studiere und danach vorhabe. Der Student beantwortete alle Fragen gut gelaunt: "Natürlich habe ich Kontakt zu meiner Familie. Den muss ich haben. Sonst kriegt man psychische Probleme." Und nach seinem Studium in Medizinischer Informatik wolle er arbeiten.

Waren die Schüler anfangs noch zurückhaltend, steckte sie die offene Art des Flüchtlings an. Nach der Doppelstunde waren sie voll des Lobes: "Ich fand ihn sehr freundlich. Er hat sich uns ziemlich viel anvertraut, auch wenn er uns nicht kannte", meinte etwa Kathi Kohl. "Wir kannten Flüchtlinge bisher nur aus der Zeitung und dem Schulunterricht", fügte Klassenkameradin Annika Erg hinzu. "Vor allem über die Lage in Afghanistan war vieles neu für mich."

Dabei war es dem Studenten sichtlich wichtig, Vorurteile über sein Heimatland und die Taliban auszuräumen. So wehrte er sich gegen die Bezeichnung "islamisch" für die Miliz: "Wenn sie Zivilisten und Kinder töten, das hat doch nichts mit dem Islam zu tun."