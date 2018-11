Heidelberg. (RNZ) Rund 20 Grad und wahrscheinlich wird es nieseln - ganz perfekt ist sie nicht, die Wetterprognose für den heutigen Samstagabend, wenn die erste Schlossbeleuchtung des Jahres steigt. Doch nach der langen Durststrecke von exakt neun Monaten seit dem letzten Schloss-Feuerwerk wird das den meisten Heidelbergern und ihren Gästen nicht viel ausmachen.

Zumal heute schon vor dem Startschuss um 22.15 Uhr einiges geboten wird. Von 12 bis 20 Uhr gibt es auf dem Universitätsplatz ein Sportprogramm zum Mitmachen - auch Basketball spielen und kicken inmitten der Altstadt kann dort jeder, der Lust hat. Zudem informieren MLP Academics, USC Heidelberg, Heidelberger Turnverein und der TSV Handschuhsheim über ihr Angebot.

Wer lieber ein wenig Kleingeld los wird, sollte sich zwischen 12 und 20 Uhr auf dem Kunsthandwerker- und Warenmarkt am Kornmarkt umsehen.

Auf der Nepomukterrasse am Neuenheimer Neckarufer öffnet heute schon um 16 Uhr der kleine Biergarten, ab 18 Uhr spielen dort die Heidelberg Jazz Men. Der Biergarten ist auch sonntags noch einmal von 11 bis 18 Uhr geöffnet, dann mit Musik von Kings Cross.

Feierlich in den Abend geht es um 19 Uhr in der Heiliggeistkirche: Das Konzert des SAP Sinfonierorchesters bietet unter der Leitung von Johanna Weitkamp ein hochklassiges Programm von Joseph Joachim Raff (Ouvertüre) über Joseph Haydn (Trompetenkonzert in Es-Dur, Solist: Mark Caspari) und Felix Mendelssohn Bartholdy (Sinfonie Nr. 5). Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten des Erhalts der Marienhütte oberhalb des Schlosses werden erbeten.

Die Schlossbeleuchtung hat auch Auswirkungen auf den Verkehr: Die Alte Brücke ist ab 17 Uhr für Fußgänger gesperrt. Die B 37 ist ab 21.30 Uhr zwischen Schurmanstraße / Ernst-Walz-Brücke und Karlstor sowie die Theodor-Heuss-Brücke ab 22 Uhr komplett für Fahrzeuge gesperrt. Die Brückenkopfstraße ab der Brückenstraße, die Ziegelhäuser Landstraße bis zum Stiftweg sowie die Neuenheimer Land- und die Uferstraße werden ab 21 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Die Sperrungen werden gegen 23 Uhr aufgehoben, die Neckarbrücken sollte man nach dem Spektakel aber noch eine Weile meiden, wenn man Staus ausweichen will.