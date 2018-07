Von Micha Hörnle

Das wird die Tramfreunde freuen: Das groß angelegte Straßenbahnausbauprogramm "Mobilitätsnetz Heidelberg 2020" erfüllt die wichtigste Bedingung, die sogenannte Standardisierte Bewertung, um von Bund und Land zu 80 Prozent gefördert zu werden. Das Verfahren der Standardisierten Bewertung ist streng vorgegeben - und soll für die Zuschussgeber die vielen Projekte untereinander vergleichbar machen. Vereinfacht gesagt wird dabei der Nutzen für Verkehr, Umwelt und Wirtschaft mit den Kosten abgewogen. Liegt der Nutzen-Kosten-Quotient höher als 1, kann das Projekt prinzipiell bezuschusst werden - was aber noch lange kein Förderbescheid ist. Man hat dann eben nur bessere Chancen auf einer längeren Liste von konkurrierenden Vorhaben anderswo.

Die Werte für das Gesamtprojekt wie auch für die Einzelstrecken sind "sehr gut, nicht jedes Projekt hat solche Werte", sagte Petra Strauß von der Karlsruher Verkehrsplanungsgesellschaft PVT bei einer Bürgerinfoveranstaltung im Rathaus am Dienstagabend. Das gesamte Mobilitätsnetz kommt auf einen Wert von 1,94: Dass der so hoch ausfällt, überrascht Strauß nicht, denn die Stadt wächst. Mit mehr Einwohnern werden auch mehr Wege zurückgelegt - und je mehr davon mit der Tram bewältigt werden, desto besser für die Umwelt. Käme das Mobilitätsnetz, dann gäbe es, so Strauß, eine "deutliche Verlagerung des Verkehrs vom Auto in den Nahverkehr" - mit 10.000 neuen Fahrgästen am Tag, davon 7000 Ex-Autofahrer, die 26 Millionen Autokilometer einsparen und 4500 Tonnen CO2 weniger ausstoßen.

Nun ist ja keinesfalls garantiert, dass sich das gesamte Mobilitätsnetz auch umsetzen lässt, deswegen gibt es auch Werte für einzelne Teilstrecken wie die Campus-Bahn (2,56), also die Verbindung vom Neuenheimer Feld in die Altstadt hinein. Weil der Streckenverlauf in der Altstadt sehr umstritten ist, hat Strauß berechnet, wie es sich ohne auswirken würde. Die Quintessenz: Die Werte sinken, bleiben aber hoch. Die Ost-West-Bahn von Schwetzingen ohne die Altstadt käme auf einen Wert von 1,53, das Gesamt-Mobilitätsnetz ohne Altstadt kommt auf den gleichen Wert. Mit anderen Worten: Rein von den Zahlen her ist eine Altstadt-Straßenbahn extrem sinnvoll. Weil es deshalb immer noch Streit gibt, wird diese Frage "nicht mit oberster Priorität behandelt", so Alexander Thewalt, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement. Denn die Zeit drängt: Um die Zuschusstöpfe anzuzapfen, muss bis 2019 alles gebaut und abgerechnet sein, denn dann läuft das Bundesprogramm aus. Die Ergebnisse, welche Trasse für die Altstadt die bessere ist (Neckarstaden oder Ebertanlage), liegen im Januar vor. Gegen die "Ebertbahn" hatten vor eineinhalb Jahren die Anwohner mobil gemacht, deshalb wurden auch Alternativen untersucht.

So gut das Mobilitätsnetz für die Attraktivität des Nahverkehrs und die Umwelt sein mag: Die HSB, die Eigentümer der Schienen und Bahnen ist (und dann als Investor auftritt), hat nur eines davon: mehr Verluste. Im besten Fall sind es eine halbe Million mehr Miese, im schlechtesten 1,6 Millionen (Werte jeweils für das Gesamt-Mobilitätsnetz) - und das bei einem strukturellen jährlichen Defizit von 20 Millionen Euro im Jahr, das durch Stadtwerke-Gewinne und den städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Und doch ist HSB-Chef Michael Jäger sehr für das Mobilitätsnetz: "Es gibt zwar höhere Verluste, aber das ist wegen des enorm hohen Nutzens akzeptabel."

In der Diskussion mit den (Profi-)Bürgern gab es zwei Pole: Die einen, wie Karin und Wolfgang Weber aus Rohrbach, ärgerten sich, dass nicht günstigere Alternativen (wie Busse statt Bahnen) geprüft worden seien. Andere, wie der Nahverkehrsexperte Dieter Teufel, hielten dagegen: Busse hätten längst nicht die Kapazität, außerdem seien die Trams pünktlicher - und, so sagte Norbert Buter von der RNV, am Ende auch wirtschaftlicher.