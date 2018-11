chl. Ein Höhepunkt des diesjährigen Street-Art-Festivals ist zweifelsohne die grandiose Arbeit des aus Poznan (Posen) stammenden Urban-Art-Künstlers und Malers Robert Proch, der an der dortigen Akademie ausgebildet wurde und der neben großen Murals auch Öl- und Acrylgemälde sowie Animationsfilme macht. In den Sozialen Netzwerken wird sein Werk überschwänglich gelobt, über 130.000 Besucher auf seiner Webseite mit teilweise enthusiastischen Kommentaren machen deutlich, dass Prochs malerisches Universum etwas ganz besonderes ist und nicht nur durch seine Größe fasziniert. Es ist sowohl die spannende Wahl der Farben wie auch das zeichnerische Geschick, die ihm scheinbar mühelos ermöglichen, sehr komplexe und technisch sehr anspruchsvolle Themen zu malen oder zu zeichnen.

Für Heidelberg hat er einen Blick aus der Höhe in die Tiefe eines Turms entworfen, der - wie aus einer Drohne beobachtet - sowohl die Besucher, die unablässig die unendlichen Stufen einer Treppe steigen - zeigt, wie auch durch die besondere Perspektive den Turm nach unten bis ins Filigrane verengen lässt. Die Spirale der Treppe scheint zudem weit über das Gebäudedach aufzusteigen, die letzte Plattform ist offensichtlich noch nicht erreicht - besser noch, sie ist wahrscheinlich gar nicht erreichbar.

So wie in vielen anderen Murals hat der Maler auch dieser Arbeit in der Kaiserstraße durch einen besonderen Blickwinkel eine Dynamik gepaart mit einem großen Mysterium einen unverwechselbaren Ton verliehen: Denn die Menschen - es sind offenbar ganze Familien dabei - scheinen nur in die Höhe zu steigen, ein Weg zurück zur Erde ist nicht vorgesehen.

Nun hat der Maler Robert Proch nicht zufällig an der Akademie der Bildenden Künste in Poznan studiert, galt doch die Stadt - kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs - als die Wiege einer speziellen Form des Futurismus, auch wenn sie - im Unterschied zu ihrem italienischen Original - neben der Malerei auch die Poesie und Literatur umfasste. Es ging in dem polnischen "Formismus" um einen radikalen Aufbruch der Formen - Dekonstruktion ist nicht das richtige Wort -, in der jeglicher Verweis auf den dominierenden Naturalismus verpönt war. "Bunt" - Rebellion, hieß diese Bewegung und es ist bezeichnend, dass auch Robert Proch in einem ähnlichen formistischen Geist vor etwa vier oder fünf Jahren in seinen großen Murals im slowakischen Kosice (Kaschau) oder im polnischen Lublin diese entscheidende Wende in seiner Kunst vollzog.

Info: Auf dem Emmertsgrund präsentieren am heutigen Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr die Künstler Guido Zimmermann und Marius Ohl ihre gemeinsame Wandmalerei in der Otto-Hahn-Straße. Musikalisch wird der Abend untermalt von DJ Mikileaks und Ron.