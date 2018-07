Von Stefan Meyer

Heidelberg. Gute Nachrichten für alle Freunde von Kaffee und Kuchen: Das "Café Knösel" in der Haspelgasse/Ecke Untere Straße hat wieder geöffnet. Nach einem Pächterwechsel samt dreimonatigem Umbau erstrahlt das älteste Café der Stadt, das seit der Gründung 1863 Heidelberger und Studenten gleichermaßen anzieht, nun in neuem Glanz.

Die neuen Pächter sind dabei alte Bekannte: Fortan führen Anke und Bernd Lehnert das Café, die quasi nebenan in der Haspelgasse bereits das "Schnookeloch" betreiben. "Irgendwie passt es ja auch: Das Schnookeloch ist das älteste Studentenlokal und das Knösel das älteste Café in Heidelberg", erklärt Bernd Lehnert. Mit dem Eigentümer des Cafés Knösel, dem Immobilienunternehmen "Höpfner Bräu" aus Karlsruhe, war man sich auch deshalb schnell einig. Die gemeinsame Leitvision ist klar: Man will dem traditionsreichen Café einen frischen Anstrich verpassen, ohne dabei seine mehr als 150-jährige Geschichte zu vernachlässigen.

In diesem Sinne wurde der Boden geschliffen, die Bestuhlung erneuert, die Farbe aufgefrischt und eine neue Bar eingebaut, die fortan als Blickfang dient. Zudem wurde die Wand zwischen Eingangsbereich und Hauptraum entfernt, um eine möglichst offene und großzügige Raumsituation zu schaffen. Die alten Tische hingegen wurden beibehalten, genau wie viele der alten Fotografien, die an die enge Verbindung des Cafés Knösel mit der Heidelberger Studentenkultur erinnern. Zumal man als besonderen Höhepunkt die barocke Stuckdecke neu in Szene gesetzt hat. Sie lag unter dem Putz verborgen und kam überraschend bei den Renovierungsarbeiten zum Vorschein. "Das wusste niemand", verriet Lehnert. In Kooperation mit dem Architekten Hansjörg Maier wurde die Stuckdecke freigelegt und restauriert.

Auch beim kulinarischen Angebot bemüht man sich um eine Mischung aus Innovation und Traditionspflege. Das Angebot der Küche wurde erweitert und hat neben Salaten und Flammkuchen auch Deftiges aus der Pfanne im Angebot, ohne natürlich die Kernkompetenz des Hauses zu vernachlässigen. "Das Café Knösel steht schon immer für seine Kuchen und Torten. Das haben wir beibehalten und bieten fast die identische Auswahl an", betonte Bernd Lehnert, der auch schon einen Schritt weiterdenkt. "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, in absehbarer Zeit selbst Kuchen und Torten zu backen - so wie früher die Konditorei hier auch", verriet der Gastronom.

Durch diese Mischung aus Alt und Neu wollen die Lehnerts beides schaffen: neue Leute für das Café Knösel begeistern, ohne die Stammgäste zu vergraulen. Schließlich könne er verstehen, dass Veränderungen immer erst einmal skeptisch beäugt werden, wie Bernd Lehnert erklärte. "Trotzdem glauben wir, die Heidelberger davon überzeugen zu können, dass wir immer noch das Café sind, das sie von früher gewohnt sind."

Info: Café Knösel, Untere Straße 37, Telefon: 06221/7272754, Internet: www.cafeknösel-heidelberg.de, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag sowie Sonn- und Feiertage 7.30 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag 7.30 bis 3 Uhr.