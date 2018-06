rie. Am heutigen Mittwochabend hätte der Noch-Vorsitzende der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, auf Einladung der Hochschule für Jüdische Studien (HfJS) in der Aula der Alten Universität sprechen sollen. Doch gestern wurde die Heidelberger Hochschulrede verschoben. "In der Aula ist es zu heiß", so HfJS-Sprecherin Susanne Mohn. Auch wenn es heute draußen höchstens 23 Grad warm werden soll - die Hitze bleibe noch länger in dem Raum. "Das wollten wir weder dem Redner noch dem Publikum zumuten." Auch Fitschen habe erst gestern von der Absage erfahren. Er komme stattdessen gerne im Herbst, habe der 66-Jährige versichert.

Die Absage ist ein Novum. Laut Universität Heidelberg musste noch nie eine Veranstaltung in der Alten Aula wegen Hitze abgesagt werden. "Im Hochsommer sind die Bedingungen aber durchaus eine Herausforderung", sagte eine Uni-Sprecherin gegenüber der RNZ.

Ist also tatsächlich die Hitze Schuld? Spekulationen, dass stattdessen vielmehr jüngere Entwicklungen bei der Deutschen Bank zu der Verlegung geführt hätten, weist die Hochschule für Jüdische Studien entschieden zurück. "Mit den Entwicklungen bei der Deutschen Bank hat das nichts zu tun", versichert Mohn. Die Hochschule sei zuversichtlich, Fitschen im Oktober in der Alten Aula begrüßen zu können. Erst vor einem Monat hatte die Deutsche Bank bekannt gegeben, dass die Doppelspitze aus Anshu Jain und Fitschen ihre Verträge vorzeitig beenden. Jain schied bereits Ende Juni aus, Fitschen geht im Mai 2016. Der 66-Jährige steht zudem seit April in München wegen versuchten Prozessbetrugs vor Gericht.