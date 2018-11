Von Karla Sommer

Heidelberg muss einen guten Draht zum Himmel haben - so war dann auch für viele Heidelberger und ihre Gäste der 45. Heidelberger Herbst einfach himmlisch. Und dieses Fazit bezieht sich nicht nur auf das Wetter, sondern auch auf das riesige und ausgewogene Angebot, das die Altstadt fast nahtlos durchzog. Auch da, wo keine Band spielte, wo keine Flohmarktstand oder eine Bude waren, herrschte Leben. Viele Heidelberger hatten von sich aus ihre Türen und Höfe geöffnet, dort etwas angeboten oder es sich selbst einfach gut gehen lassen.

Die angenehme Atmosphäre, die am Samstag die Stadt beherrschte, konnte man spüren. Sie begann schon in den frühen Morgenstunden zwischen den unzähligen Flohmarktständen, die sich in den kleinen Straßen rechts und links der oberen Hauptstraße befanden und viele Neugierige und Kaufinteressenten anzogen. Die vollen Tüten, die viele schon um 10 Uhr morgens durch die Stadt schleppten, zeugten entweder von panikartigen oder von hoch lukrativen Käufen.

Und so sah man schon um 11 Uhr zur offiziellen Eröffnung auf dem Marktplatz einige Erschöpfte sich die letzten Sitzplätze in der Sonne ergattern. Sie wollten sich zusammen mit den frischen "Herbst"-Einsteigern den Perkeo, die Heidelberger Weinkönigin und auch den Oberbürgermeister beim Fassanstich nicht entgehen lassen. Und sie wurden zusätzlich noch bei der von RNZ-Redakteur Micha Hörnle moderierten Eröffnung von zwei Stelzenläufern, einem leibhaftigen Landtagspräsidenten, nämlich Guido Wolf, und hochkarätigen Sportlern aus der Stadt und der Region überrascht. Ja, sogar eine Briefmarkenpremiere mit einem künstlerisch gestalteten Heidelberg-Motiv gab es auf dem Podium, das später musikalischer Hotspot für die SWR-Bigband und zwei weitere Bands (Vince the Prince und Gonzo & The Loonies) wurde.

Prahlen ist eher nicht seine Stärke, und wenn OB Eckart Würzner meint, Heidelberg habe "das schönste Altstadtfest der Welt", dann ist das so. Kein Widerspruch von Perkeo alias Thomas Barth, der in seiner trockenen Art - trotz Riesenweinglas in seiner Hand - allen "viel Vergnügen" wünschte, was Weinkönigin Katrin mit einem weinseligen Vers unterfütterte, indem sie feststellte dass "der Wein dafür sorgt, dass der Mensch mal lacht." Und davon sah man bis in den späten Abend sehr viele, denn Wein gab es an jeder Ecke, ebenso wie andere beliebte Flüssigkeiten, die, in Maßen genossen, für Fröhlichkeit sorgen.

Über 40 Vereine und Organisationen machten neben den anderen professionellen Standbetreibern mit den unterschiedlichsten Angeboten auf sich aufmerksam und konnten davon profitieren, denn die Lust am Kaufen und Genießen schien kaum Grenzen zu kennen. Man hatte das Gefühl, die "Herbst"-Besucher wollten unter diesen idealen Bedingungen am Samstag mal richtig feiern, was sich naturgemäß bis in die Nachtstunden zog. Und nicht nur das, denn die Bands vom Karlsplatz bis zum Bismarckplatz gaben noch einmal richtig Gas und heizten dem zunehmend jünger werdenden Publikum ein. Beispielsweise im Marstallhof mit "The Wright Thing", in der Unteren Straße bei den "Dirty Deeds" oder auf dem Ebertplatz, wo es Elektro und House gab. Hier, wie überall, wurde aber pünktlich um 23 Uhr der Stecker gezogen.

Von der guten Stimmung in Heidelberg überzeugten sich schon am Nachmittag bei einem von Eckart Würzner angeführten "Herbst"-Rundgang zwölf Bürgermeister aus der Region. Neidlos mussten sie das gelungen Altstadtfest anerkennen und sich, beginnend am Karlsplatz, auch von der Präsenz der TSG Hoffenheim überzeugen, die Bürgermeister Dieter Mörlein aus Eppelheim noch lieber mit ihrem Stadion auf "unserem" Territorium gesehen hätte. Bestaunt wurde dann der Mittelalterliche Markt auf dem Uniplatz, wo unverdrossen Gaukler mit ihrer Muskelkraft das schwere Holzkarussell zur Gaudi der Kinder drehten. Natürlich wurde auch der Stand der Kurpfälzer Trabanten besucht, die traditionsgemäß den "Heidelberger Herbst" mit Pauken und Trompeten eröffnet hatten. Bei den MLP Academics im Marstallhof konnten dann die Stadt- und Gemeinde-Oberhäupter beim Körbewerfen ihr Basketballtalent entdecken.

