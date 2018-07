Von Holger Buchwald

Heidelberg. Zwei Haushaltskürzungen bei kommunalen Beschäftigungsprogrammen sorgten am Donnerstag für Ärger im Ausschuss für Soziales und Chancengleichheit. Bürgermeister Wolfgang Erichson ging in einem mündlichen Bericht mit CDU und SPD, die bei den Beratungen die entsprechenden Anträge gestellt hatten, hart ins Gericht: "Die Projekte erhalten nicht die Wertschätzung, die sie verdienen."

Konkret geht es um den Wegfall einer halben Personalstelle beim Amt für Chancengleichheit, die bisher die Beschäftigungsprogramme für Langzeitarbeitslose mit dem Jobcenter koordinierte. "Der Bestand an Langzeitarbeitslosen in Heidelberg stieg kontinuierlich an", warnte der Bürgermeister - von 1057 im Jahr 2012 auf heute 1240. Die Hälfte der Arbeitslosen sei damit länger als 48 Monate ohne Beschäftigung. Auch die Jugendarbeitslosigkeit sei seit 2013 kontinuierlich angestiegen. Durch die Stellenstreichung könnten einige Maßnahmen aus dem kommunalen Aktionsplan "Offen für Vielfalt und Chancengleichheit - Ansporn für alle" nicht umgesetzt werden. Im Bereich Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse könne nur noch die Erstberatung angeboten werden. Auch die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter leide, so könnten keine ergänzenden Programme mehr entwickelt werden. Doch nicht nur das: Eine weitere Teilnahme am Landesprogramm "Gute und sichere Arbeit" mit Landesfördergeldern zwischen 35.000 und 105.000 Euro jährlich sei infrage gestellt, eine Teilnahme an den Frauenwirtschaftstagen und am "Girls’ und Boys’ Day" nicht mehr möglich. Bei letzteren schnuppern Mädchen in typische Männer- und Jungs in typische Frauenberufe.

Neben dem Wegfall der halben Stelle haben aber auch die Mittelkürzungen von 31.000 Euro gravierende Auswirkungen bei Projekten zur Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und für einen gelingenden Berufseinstieg. So bekam etwa die Kompetenzagentur, die Jugendlichen bis 27 Jahren hilft, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, bisher Zuschüsse von jährlich 32.000 Euro. Doch diese einfach komplett zu streichen würde nicht nur das Ende des Projekts bedeuten - es wäre auch unsinnig. Denn Heidelberg würde damit auf 31.000 Euro aus dem Europäischen Sozialfonds verzichten: Für jeden Euro, den die Stadt für die Kompetenzagentur gibt, gibt es einen weiteren aus diesem Topf dazu.

Um die von den Stadträten beschlossene Kürzung umzusetzen, gilt nun das Gießkannenprinzip: Die Kompetenzagentur, das Projekt "Aktiv", das jugendliche Arbeitslose bei der Lebensführung unterstützt, der Ausbildungsverbund und die "Heidelberger Familienwerkstatt", die Familien mit Hartz IV-Bezug hilft, erhalten je 5750 Euro weniger. Die Zuschüsse für den Wiedereinstieg für alleinerziehende Sozialleistungsbezieher in Höhe von 8000 Euro wird komplett gestrichen. Erichson: "Ich bedauere außerordentlich, all diese Maßnahmen umsetzen zu müssen."

Der Bürgermeister trug nur mündlich vor, was CDU-Stadtrat Alexander Föhr auf die Palme brachte: "Ich bin mittelmäßig irritiert, dass wir dazu keine schriftliche Vorlage erhalten haben." Während der Haushaltsberatungen habe niemand von der Stadtverwaltung Alarm geschlagen. Auch Andreas Grasser (SPD) und Peter Holschuh (Grüne) ärgerten sich darüber, dass Erichson kein Papier mit Zahlen vorgelegt hatte. Holschuh kritisierte aber auch die Sozial- und Christdemokraten, dass sie im Vorfeld ihrer Änderungsanträge keine Rückfrage bei den Fachämtern gestellt hätten. Nun sei die Frage, wie man diesen Fehler rückgängig machen könne.

Die Haushaltskürzungen könnten leider nicht durch Budgetübertragungen ausgeglichen werden, bedauerte Erichson - und an Föhrs Adresse: "Sie haben bei den Beratungen offenbar nicht zugehört." Es sei sein gutes Recht, die Stadträte auch mündlich zu informieren. "Schließlich habe ich die von Ihnen beschlossenen Kürzungen ja nur umgesetzt." Die ganze Diskussion erinnere an ein "Stück aus dem Tollhaus", Föhr brauche sich überhaupt nicht aufzuspielen. Und als Grasser darauf hinwies, dass man beim Amt für Chancengleichheit ja auch neue Stellen geschaffen habe, konterte der Bürgermeister das ebenso harsch: "Die Stellen wurden umgeschichtet. Ich habe jetzt eine halbe Stelle mehr für die Integration für Flüchtlinge und eine halbe weniger für die Langzeitarbeitslosen."

Angesichts des offenen Schlagabtauschs mahnten Matthias Kutsch (CDU) und Hans-Martin Mumm (GAL) zur Besonnenheit. In der nächsten Ausschusssitzung solle man noch einmal vernünftig über das Thema diskutieren. Bis dahin möchte Erichson die Zahlen schriftlich vorlegen.