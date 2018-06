Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Der "Heidelberger Frühling" hat viele Gesichter: Am gestrigen Freitagabend zog das Musikfestival eine Riesenschar von Schaulustigen an den Neckar, um mit Luftballons, einer in grünes Licht getauchten Altstadt und einem Feuerwerk die 20. Saison einzuläuten.

Auch der Gott des Wetters muss ein "Frühlings"-Fan sein. War es den ganzen Tag über trüb, hellte es gegen Abend endlich auf, und auch ein Stück Sonne war zu sehen. Und so konnten die Jungs von "LIO Brass" mit ihrer Blasmusik mächtig loslegen, bevor Festivalleiter Thorsten Schmidt die Gäste begrüßen konnte.

Lichtspiele und Feuerwerk bot der Auftakt des Heidelberger Frühlings am Freitagabend. Video: Gregor Schwung

Die waren allerdings auf die Nepomuk-Terrasse gekommen, um 500 Luftballons steigen zu lassen und mitzuerleben, wie die ganze Stadt frühlingshaft Grün erstrahlte. Und als dann noch das Feuerwerk kurz vor 21 Uhr gezündet wurde, gab’s Beifall für den gelungenen Auftakt.

Mit zwei Konzerten des SWR-Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg in der Stadthalle startet das Frühlingsprogramm am heutigen Samstag mit einem ausverkauften Konzert. Am Sonntag um 19.30 Uhr spielt unter der Leitung von Jörg Widmann das SWR-Sinfonieorchester in der Stadthalle gemeinsam mit der Geigerin Alina Pogostkina Werke von Mozart und Carl Maria von Weber. Es gibt noch einige Karten. Im Anschluss gibt es ein Künstlergespräch im Ballsaal.

Außerdem: Um 11 Uhr beginnt der "Familienfrühling" in der Alten Pädagogischen Hochschule mit dem Konzert "Schlagwerk - eine musikalische Weltreise" (ab sechs Jahre). Im Ballsaal ist die Eröffnungsmatinee, bei der Jurist Armin von Bogdandy, Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer und Musikwissenschaftler Ulrich Konrad über das Thema "Vom Meisterwerk zum Kanon" diskutieren und das "Vision string quartet" Streichquartette von Beethoven und Schulhoff beisteuert.

Im Ballsaal geht es um 14 Uhr weiter mit dem ersten öffentlichen Tag der Lied-Akademie, bei der man "Open Classes" von Brigitte Fassbaender und Thomas Hampson verfolgen kann. An der Tageskasse sind Hörplätze im angrenzenden Sebastian-Münster-Saal erhältlich, der Ballsaal selbst ist ausverkauft. Um 16 Uhr gastieren in der Aula der Alten Uni die Pianistin Ewa Kupiec und das Apollon Musagète Quartett. Das Tea-Time-Konzert im Hotel "Europäischer Hof" um 17 Uhr ist bereits ausverkauft.

Die Tages- und Abendkassen öffnen jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Schüler und Studenten zahlen hier einen Einheitspreis von acht Euro, bei der Lied Akademie haben sie freien Eintritt.