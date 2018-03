K.F. Wenn heute Abend die Gäste über den grünen Teppich zur Eröffnung des 18. "Heidelberger Frühling" schreiten, könnte der Eindruck entstehen, das internationale Musikfestival sei ausschließlich Treffpunkt für die hiesige Prominenz. Kein Zweifel, der Abend hat sich zu einem der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse der Metropolregion entwickelt. Doch allein der Blick auf die Gesamtzahl der Besucher - letztes Jahr waren es rund 35.000 - beweist, dass weit mehr Menschen den "Frühling" als ihr Festival verstehen. Das geschafft zu haben, darauf ist Intendant Thorsten Schmidt besonders stolz. Hintergrund Programm >Der "Heidelberger Frühling" startet heute um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit dem SWR Sinfonieorchester und der norwegischen Geigerin Vilde Frang. Wer keine Karten mehr bekommen hat, kann am heimischen Radio mit dabei sein, denn SWR 2 überträgt das Eröffnungskonzert live. Der Sonntag beginnt mit dem "Familienfrühling" in der Alten PH um 11 Uhr mit dem Programm "Hello Mrs. Cello". In [+] Lesen Sie mehr Programm >Der "Heidelberger Frühling" startet heute um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit dem SWR Sinfonieorchester und der norwegischen Geigerin Vilde Frang. Wer keine Karten mehr bekommen hat, kann am heimischen Radio mit dabei sein, denn SWR 2 überträgt das Eröffnungskonzert live. Der Sonntag beginnt mit dem "Familienfrühling" in der Alten PH um 11 Uhr mit dem Programm "Hello Mrs. Cello". In der Alten Aula der Uni stehen die ersten Konzerte der Reihe "New Generation" an. Den Auftakt machen um 11 Uhr der russische Cellist Alexey Stadler und der tschechische Pianist LukáÅ¡ Vondráek. Um 16 Uhr folgt der russische Pianist Denis Kozhukhin mit Sonaten. Das Tea-Time-Konzert um 17 Uhr im Hotel "Der Europäische Hof" ist ausverkauft, doch für den krönenden Abschluss des Eröffnungswochenendes gibt es noch einige Karten: das Sinfoniekonzert um 19.30 Uhr in der Stadthalle mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung von Matthias Pintscher. Dabei der gefeierte junge Geiger Stefan Jackiw. Außerdem wird das Violinkonzert "Jauchzende Bögen" von David Fulmer uraufgeführt - das erste Orchesterwerk, das der "Frühling" in Auftrag gegeben hat. Bereits um 18.30 Uhr führt Fulmer in das Konzert ein, um 18.45 Uhr beginnt die Einführung "Klassik für Einsteiger", und im Anschluss an das Konzert spricht Jörg Tröger in der Festival Lounge mit Matthias Pintscher. Tages- und Abendkassen öffnen eine Stunde vor Beginn, Schüler und Studierende bis 30 Jahre zahlen dort den Einheitspreis von 8 Euro auf allen Plätzen.

Bei der Vielfalt der 128 Veranstaltungen bis zum 12. April haben die Festival-Macher an alle Altersgruppen gedacht. Es gibt einen "Familienfrühling" für Kinder ab 6 Jahren, die Aktionen der "Classic Scouts" richten sich an Jugendliche, neue Formate wie ein Composer Slam (das Komponisten-Pendant zum Poetry Slam) an ein studentisches Publikum. Bei den klassischen Highlights sind Schüler und Studenten genauso willkommen, an der Abendkasse zahlen sie auf allen Plätzen den Einheitspreis von nur acht Euro. Auch für erwachsene Erstbesucher hat der "Heidelberger Frühling" spezielle Angebote: Schon morgen Abend zum Sinfoniekonzert nimmt die Aktion "Klassik für Einsteiger" interessierten Neulingen die Unsicherheit beim ersten Konzertbesuch, und bei einstündigen After-Work-Konzerten in im Alten Hallenbad oder bei der "MLP Late Night Lounge" kann man in entspanntem Rahmen erst einmal ins Festival hineinschnuppern.

Doch der "Heidelberger Frühling" ist gerade auch für Kenner ein einzigartiges Ereignis. Sie entdecken in der Reihe "New Generation" die Stars von morgen und diskutieren bei der "Festival Akademie" gemeinsam mit den Mentoren und Stipendiaten Nuancen und Hintergründe von Interpretationen. Und sie schätzen es, dass sie die Weltelite der Klassik direkt in Heidelberg präsentiert bekommen.

Ein Blick auf die Eintrittspreise widerlegt das Gerücht, man müsse sich den "Heidelberger Frühling" leisten können. Die Open-Stage-Konzerte mit Stipendiaten der Akademie finden sogar bei freiem Eintritt statt. Preise für die übrigen Konzerte beginnen bei acht Euro, Heidelberg-Pass-Inhaber und Schwerbehinderte erhalten darauf nochmals 25 Prozent Ermäßigung.

Auch große Stars kann man für kleines Geld hören: Die günstigsten Sitzplätze bei Konzerten mit Cellist Daniel Müller-Schott, Sänger Luca Pisaroni oder Jazzbassist Avishai Cohen kosten gerade einmal zehn Euro. "Wir haben uns schon bei der Gründung das Ziel gesetzt, dass ein Besuch beim 'Heidelberger Frühling' für den Preis von drei Weizenbier möglich sein soll", so Thorsten Schmidt. "Dieser Regel bleiben wir bis heute treu."

So kann der "Heidelberger Frühling" wieder zu einem Fest der Musik für alle Heidelberger werden, natürlich auch für die wachsende Zahl auswärtiger Gäste.