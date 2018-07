Von Micha Hörnle

Heidelberg. Kultur spielt eine Menge Geld ein. Zumindest gilt das für das Musikfestival "Heidelberger Frühling", das heute Abend beginnt. Das Heidelberger Marktforschungsunternehmen GIM befragte im letzten Jahr 1008 Festivalbesucher, um herauszubekommen, wie viel Euro sie in der Stadt lassen. Hat also der "Frühling" nicht doch einen handfesten wirtschaftlichen Nutzen für Heidelberg? Sebastian Klein und Florian Glatz, die für die Studie verantwortlich sind, betonen gern, dass man eher vorsichtig gerechnet habe - aber am Ende sind die Zahlen doch eindeutig: Die rund 44.000 Besucher des letzten Jahres ließen etwa 2,2 Millionen Euro in der Stadt (ohne Eintrittskarten). In etwa gleich viel, nämlich rund 880.000 Euro, entfielen auf die Übernachtung und die Verpflegung, 513.000 Euro auf Einkäufe.

Besonders ausgabenstark sind die Nicht-Heidelberger, laut Studie 43 Prozent der Besucher: Sie geben pro Kopf im Schnitt 90,50 Euro (ohne Übernachtungen) während des Festivals aus: 48 Euro fürs Essen, 29 Euro fürs Einkaufen, den Rest für Verkehrsmittel, Souvenirs oder Museen. Einheimische bringen es nur auf 33,55 Euro (22 Euro Essen, fünf Euro Einkaufen, Rest für Sonstiges).

Fast jeder dritte Besucher von außerhalb übernachtet auch, und davon zahlen wiederum zwei Drittel für eine Unterkunft, die in den allermeisten Fällen ein Hotel ist. Im Schnitt geben dafür die Übernachtungsgäste 95 Euro aus. Wie sehr die Heidelberger Hotellerie mittlerweile vom Festival profitiert, merkte sogar unlängst Intendant Thorsten Schmidt, als er nach einer Unterkunft für seine Eltern fragte: "Alles belegt", bedauerte man.

Diese Zahlen haben selbst die Analysten Glatz und Klein überrascht: "Wir haben solch ein deutliches Ergebnis nicht erwartet", sagen beide. "Der ,Heidelberger Frühling‘ ist fast schon ein Element der Wirtschaftsförderung", so Glatz. Festivalchef Schmidt ist weniger überrascht, denn er hatte die Effekte des "Frühlings" auf die Heidelberger Wirtschaft erwartet: "Die Diskussion geht ja meistens in die Richtung, dass Kultur nur kostet. Wir konnten in diesem Falle belegen, dass auch die gesamte Stadt davon profitiert. Wir sollten jetzt eher danach schauen, dass wir unser Potenzial ausschöpfen können."

Will heißen: Am besten ist, wenn die Festivalgäste möglichst lang in der Stadt verweilen - denn je länger sie bleiben, desto mehr Geld lassen sie in der Stadt. Der Festivalgast ist laut Studie ein Akademiker mit einem vergleichsweise hohen Einkommen (38 Prozent haben monatlich mehr als 3600 Euro netto). Und 92 Prozent der Befragten fanden ihren Weg nach Heidelberg wegen des Festivals - und nicht etwa, weil sie sowieso in der Stadt waren: "Die Leute kommen wegen uns in die Stadt", so Schmidt.

Die klassische Frage der sogenannten "Umwegrentabilität" konnten die Forscher bisher noch nicht lösen: Was löst jeder Euro aus, den die Stadt Heidelberg in den "Frühling" investiert? Um das herauszufinden, müssen noch alle weiteren Auswirkungen des "Heidelberger Frühling" - beispielsweise Kost und Logis für Musiker, aber auch die Kaufkraft der eigenen Mitarbeiter - hinzugerechnet werden. Das soll in einem weiteren Schritt erfolgen. Momentan liegt der städtische Zuschuss bei 710.000 Euro im Jahr.