In den Komplex am Czernyring sollen auf rund 4500 Quadratmetern Fläche Kreative einziehen. Derzeit läuft ein ''Testbetrieb''. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Offiziell bestätigen will es noch niemand, doch es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis: Die Heidelberger Dienste (HDD) sollen Betreiber des Kreativwirtschaftszentrums in der ehemaligen Feuerwache am Czernyring werden. Im nicht-öffentlichen Teil des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses des Gemeinderats am 20. Februar hat sich eine Mehrheit für das Konzept des städtischen Beauftragten Frank Zumbruch entschieden, erfuhr die RNZ.

Das Thema wird auch heute im Haupt- und Finanzausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandelt. Erst in der Sitzung des Gemeinderats am 14. März wird vor Publikum diskutiert und abgestimmt. Laut Stadt sei dieses Verfahren üblich, wenn es um Betreiberfragen geht, "um dem Gemeinderat Gelegenheit zur Aussprache in aller Offenheit zu geben", wie es auf RNZ-Anfrage hieß. Vorher wollen sich weder die Verwaltung noch die HDD zu der Sache äußern.

Die Heidelberger Dienste sind eine gemeinnützige GmbH und ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt. Sie beschäftigen junge Arbeitslose, Langzeitarbeitslose oder Schwerbehinderte. Ziel ist die Weiterqualifizierung und die Wiedereingliederung der Beschäftigten in den Arbeitsmarkt. Da klingt es auf den ersten Blick etwas befremdlich, dass die HDD Betreiber eines Kreativwirtschaftszentrums werden sollen, kennt man die Mitarbeiter doch eher von der Straßenreinigung oder den Recyclinghöfen.

Doch das Zumbruch-Konzept, das bereits auf www.kreativwirtschaft-hd.de veröffentlicht wurde, sieht bei den Betreiberaufgaben unter anderem Reinigungs- und Pfortendienste sowie Hausmeistertätigkeiten vor - und das gehört zum Kerngeschäft der HDD. Die Bewerbung und Vermietung der Räume soll auch beim Betreiber liegen, allerdings in Zusammenarbeit mit einer noch zu schaffenden "Stabsstelle Kultur- und Kreativwirtschaft" in der Stadtverwaltung.