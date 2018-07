Von Tillmann Bauer

Altstadt. Das Brückenfest ist Kult in Heidelberg. Jedes Jahr treffen die Altstädter und ihre Gäste sich an der Alten Brücke, um miteinander ins Gespräch zu kommen, zu feiern - und das eine oder andere frisch gezapfte Pils zu genießen.

Am Wochenende war es wieder so weit: Zum 38. Mal wurde das beliebte Fest gefeiert. Den Startschuss gaben am Samstag um 13 Uhr wie immer die Schützenvereine, wofür die Alte Brücke kurz gesperrt wurde. Oberbürgermeister Eckart Würzner scherzte noch vor dem ersten Schuss: "Wieso zielen die denn in unsere Richtung? Eigentlich müssten sie doch die Stadt verteidigen." Neben ihm hielten sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl Lamers und die Vorsitzende des Vereins Alt Heidelberg, Karin Werner-Jensen die Ohren zu. Kurt Cerdini vom Sportschützenkreis 5 Heidelberg ließ es gleich vier Mal krachen. "Das ist gute Tradition", sagt er, "erst wenn geschossen wurde, kann das Brückenfest beginnen."

Und dann ging es los - und wie: Die Kurpfälzer Trabanten zogen feierlich durch das Brückentor, heizten der Menge mit Trommeln und Trompeten ein. "Wir wollen die Alte Brücke als Zeichen sehen", sagte Werner-Jensen zur Begrüßung. "Wir möchten Brücken zwischen den Menschen bauen." Durch Gespräche, Musik und Spaß solle dies geschehen. Der Verein Alt Heidelberg feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Auch deshalb war nun alles noch ein bisschen größer als sonst. 5000 Liter Bier wurden angekündigt - über 70 Ehrenamtliche halfen beim Aufbau, beim Bedienen und am Grill tatkräftig mit. Die Helfer sind mit sehr viel Energie und Leidenschaft dabei", sagte OB Würzner. "Ein so gut organisiertes Fest, das nur durch Ehrenamtliche auf die Beine gestellt wurde, ist ganz wunderbar." Das Geld für jede Bratwurst und jedes Bier fließt wieder in Projekte des Vereins.

Es herrschte also ein buntes Treiben am Wochenende auf dem Brückenvorplatz - das Wetter trug mit strahlendem Sonnenschein seinen Teil dazu bei. "Das Herz von Heidelberg ist die Altstadt", so Würzner weiter, "wir haben es geschafft, unsere Altstadt am Leben zu halten. Und das nicht nur beim Brückenfest - sondern über das ganze Jahr."

Auch musikalisch wurde den zahlreichen Besuchern einiges geboten. "Kings Cross", "The Lightnings", "Rico and the Wise Guys" und natürlich die "Starfighters" lockten Jung und Alt mit Livemusik an den Neckar. Aber auch die Jugend mischte kräftig mit: Die Percussion-AG der Theodor-Heuss-Realschule trat ebenso auf wie ein Kinderchor mit Jungen und Mädchen aus verschiedenen Heidelberger Einrichtungen. Und dann kam am Sonntag auch noch ein richtiger Star als Überraschungsgast: Xavier Naidoo spielte ein viel umjubeltes Spontankonzert.