So könnte eine Videoüberwachung am Bismarckplatz aussehen. Fotomontage: RNZ-Repro

Von Anica Edinger

Ladendiebstahl, kleinere Drogendelikte, leichte Körperverletzung und Schwarzfahren: Wenn Jugendliche in Heidelberg straffällig werden, handelt es sich oft um Bagatelldelikte. Das belegt jetzt die neueste Kriminalstatistik mit dem Schwerpunkt auf Jungtätern, die am vergangenen Dienstag im Jugendgemeinderat vorgestellt wurde. Und sie zeigt auch: "Unsere Jugendlichen sind besser, als es ihr Ruf manchmal vermuten lässt", so Tanja Kramper, bei der Polizei zuständig für Kriminalprävention.

Was sich in der Statistik außerdem zeigt: Der Bismarckplatz ist kein Schwerpunkt für Jugendkriminalität. Rund 1400 Tatverdächtige unter 21 Jahren sind laut Statistik im Jahr 2015 in der ganzen Stadt festgestellt worden, nur 3,6 Prozent davon, also etwa 50, am Bismarckplatz. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl damit um 14, im Jahr 2013 waren es 46 Tatverdächtige. Die komplette Kriminalitätsstatistik wird Polizeipräsident Thomas Köber erst am Donnerstag, 28. April, im Gemeinderat vorstellen (16.30 Uhr, Großer Rathaussaal, Markplatz 10). Setzt sich der Trend der Jugendlichen aber auch bei den Erwachsenen fort, könnte es schwierig für Oberbürgermeister Eckart Würzner werden, eine Videoüberwachung des Bismarckplatzes durchzusetzen. Würzner reagierte mit diesem Vorschlag Anfang des Jahres laut eigener Aussage auf die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln. Erst im Februar hatten die Stadträte im Gemeinderat eine von Würzner forcierte Grundsatzentscheidung zur Videoüberwachung am Bismarckplatz vertagt, mit der Begründung, man wolle die Kriminalstatistik abwarten - und nur handeln, wenn sich die Lage am Bismarckplatz in den letzten Jahren verschärft habe.

Anders sehen die Zahlen für die Altstadt aus. Dort wurden 2015 weit mehr als doppelt so viele jugendliche Tatverdächtige festgestellt wie am Bismarckplatz. "Wo viele Leute zusammenkommen, wird gefeiert", gab Kriminalhauptkommissar Daniel Tiedemann Entwarnung: "In der Altstadt bewegt sich das in einem normalen Bereich." Es gebe dort keine besorgniserregende Häufung von Straftaten. Auch diese Feststellung könnte für die immer wieder aufkommende Diskussion zur Sperrzeitenverkürzung in der Altstadt interessant sein.

Insgesamt ist die Zahl der jugendlichen Straftäter nur moderat gestiegen. Rund 710 tatverdächtige Heranwachsende - im Alter zwischen 18 und 21 Jahren - gab es im Jahr 2014, 2015 waren es gut 880. Bei den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren ist die Zahl der Tatverdächtigen sogar gesunken: von 592 auf 538. Den moderaten Anstieg bei den Heranwachsenden erklärt sich Tiedemann mit der Anzahl der Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr nach Heidelberg kamen. "Jeder Flüchtling verstößt formal erst einmal gegen das Asylgesetz", das schlage sich eben auch in der Statistik nieder. Zudem zeige das Zahlenwerk, dass viele Straftaten von Jugendlichen begangen würden, die aus dem Umland kämen: So gab es 2015 462 tatverdächtige "Jungtäter" - wie es laut Polizei heißt - und 408 Verdächtige, die tatsächlich in der Stadt leben. Bei der Art der von Jugendlichen begangenen Taten steht der Ladendiebstahl mit 27,7 Prozent auf Platz eins. Kramper: "Da geht es oft darum, seine Grenzen auszutesten." Bei den Erwachsenen kommt dagegen Körperverletzung mit 19 Prozent am häufigsten vor.