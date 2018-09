Auch an der Scheffelterrasse am Schloss grasen die Hochlandrinder - und halten sie von Büschen frei. Foto: privat

Heidelberg. (hö) Das Rätsel um die Herkunft der Hochlandrinder an den Kurpfalzhöfen ist nun endgültig gelöst. Die Tiere kamen nicht aus dem Odenwald, wie ein Anwohner am Mittwoch der RNZ berichtete. Es sind, so informierte am Donnerstag Ralph Neuner die Stadtredaktion, richtige Heidelberger Rindviecher, nämlich seine eigenen - von der Neuneralm hoch über dem Schlosswolfsbrunnenweg.

Zum ersten Mal stehen die so gutmütigen wie anspruchslosen Tiere in der Ebene an den Kirchheimer Kurpfalzhöfen und verbringen hier den Winter. "Stehen" ist übrigens richtiger als "grasen", denn auf der einstigen Kiesgrube gibt es relativ wenig Gras - Neuner: "Eigentlich gibt es da nur Holz" -, also müssen die Neuners ihre 25 Rinder mit Heu füttern. Und der Transport ist hier deutlich einfacher als an den Steilhängen der Heidelberger Hügel.

Wie Ralph Neuner berichtet, weiden die Rinder bevorzugt in Schlierbach (Neuneralm, Wolfsbrunnen) und Ziegelhausen (Köpfel, Hahnberg, Bächenbuckel oder Kreuzgrund), aber auch am Schloss: Dort halten sie die Wiese an der Scheffelterrasse von Büschen und Bäumchen frei: "Wir arbeiten eng mit der Stadt Heidelberg zusammen, um die Biotope zu schützen", sagt Neuner.

Aber auch in Schriesheim sind seine Tiere im Einsatz. Und um die Weiden an den Hängen zu schonen ("Die sind bei Tauwetter in Nullkommanix braun"), kam die Fläche an den Kurpfalzhöfen Neuner ganz recht. Der Unterschied zu den Angus-Rindern vom Bierhelderhof ist nicht nur äußerlich: "Die sind nicht nur schwerer, sondern auch anspruchsvoller. Die brauchen nicht nur Heu, sondern auch Maissilage."

Dagegen sind die Hochlandrinder mit Gras, ob frisch oder getrocknet, vollkommen zufrieden - weshalb sie sich auch hervorragend für eine ökologisch orientierte Weidewirtschaft, aber nicht für die Stallhaltung eignen. Seit gut zehn Jahren züchtet die Familie diese Tiere, das erste mit einem eigenen Herdennamen ("von der Neuneralm") war die 2008 geborene Betli, die sogar einmal den ersten Platz bei der Landesjungtierschau für Hochlandrinder erreichte.

Das Fleisch dieser Rasse gilt als besonders cholesterin- und fettarm. Die Neuners lassen ihre Rinder - zuletzt waren es vier - in der kleinen Heiligkreuzsteinacher Metzgerei Beisel schlachten. Das Steak kann man auf der Alm nicht einzeln kaufen: "Bei uns erwirbt man üblicherweise einen Anteil vom Tier", sagt Neuner, "das beginnt dann bei zehn Kilo."