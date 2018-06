Vor drei Jahren ersetzte die Stadtverwaltung die Laternen in der Hauptstraße. Doch die neuen (links) sind öfter verbogen als die alten. Fotos: Rothe

Heidelberg. (hö) Es ist nicht zu leugnen: Die noch recht neuen Straßenlaternen in der Hauptstraße scheinen weniger auszuhalten als ihre Vorgänger. Allein in den letzten Tagen waren mindestens sechs Exemplare zwischen Bismarckplatz und Kornmarkt verbogen oder hatten keine Leuchten mehr. Bei den Stadtwerken versichert man, dass die grauen Laternen nicht häufiger beschädigt würden als die alten grünen: "Im Schnitt gehen zehn bis zwölf Laternen pro Jahr kaputt", sagt Sprecherin Sophia Sievers.

Aber im Gegensatz zu früher fällt es jetzt schneller auf, wenn ein Lieferwagen gegen den recht filigranen Lampenmast donnert. Die alten Modelle hatten zwei Leuchtenköpfe, von denen je ein Stahlrohr in die Erde führte. Beide waren durch ein solides etwa ein Meter hohes Mittelteil verbunden - da brauchte es einfach mehr Kraft, um solch eine Laterne "umzunieten". Eine verbogene Laterne kann man übrigens nicht vor Ort wieder richten, sie muss komplett ausgetauscht werden. Bei Gefahr im Verzug - also blanken Drähten beispielsweise - geschieht das sofort, wenn nur die Ästhetik nicht mehr stimmt wie bei umgeknickten Masten, warten die Stadtwerke, bis es mehrere Fälle gibt, die man in einem Rutsch abarbeiten kann.

Immerhin: Die Lampen sehen manierlicher aus als ihre Vorgänger, die oft bekritzelt und voller Aufkleber waren. Das liegt auch daran, dass ein externer Dienstleister für die Stadtwerke einmal im Jahr die Masten sauber macht. Kurz: Die Stadtwerke sind mit den neuen Laternen durchaus zufrieden, so Sprecherin Sievers: "In keinem Fall sind sie schlechter."

Info: Wem eine defekte Laterne auffällt, kann sich bei der Entstörstelle der Stadtwerke, Telefon: 06221/513090 melden.