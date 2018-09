Von Arndt Krödel

Heidelberg. Auch ein Rektor kann noch dazulernen, wenn es um die Geschichte "seiner" Universität geht: Das jedenfalls bekannte Bernhard Eitel nach der Lektüre des neu erschienenen Buches "Die Alte Aula der Universität Heidelberg", das in einer Feierstunde in der Bel Etage der Ruperto Carola einer Runde von geladenen Gästen vorgestellt wurde. Die Publikation, erschienen im universitätseigenen Verlag "Heidelberg University Publishing" (heiUP), sei eine kleine Zeitreise der Universitätsgeschichte - mit dem schönen Nebeneffekt, dass man diesen Ausschnitt dann bei einem Besuch der Alten Aula "sozusagen physisch in die Hand beziehungsweise in Augenschein" nehmen könne. Eitel bescheinigte den Autoren des Buches, wieder einen "Baustein zum tieferen Verständnis unserer akademischen Gemeinschaft" geliefert zu haben.

Nach den Worten von Dr. Heike Hawicks, die den Band gemeinsam mit dem Direktor des Universitätsarchivs Heidelberg, Dr. Ingo Runde, herausgab, fand man die Vorträge zum 300-jährigen Jubiläum der Alten Aula 2015 so bereichernd, dass man sich dazu entschloss, daraus eine kleine Publikation zu machen. Die sicher vorhandene Nachfrage von Touristen und allen historisch Interessierten würde man damit bedienen können. Mit dem einen oder anderen Zitat machte die erste Vorsitzende des Freundeskreises für Archiv und Museum der Universität Heidelberg Appetit auf die insgesamt acht Beiträge des zwar schmalen, aber reich mit Fotos, Zeichnungen und Plänen illustrierten Buches.

"Wir hoffen, damit eine Lücke geschlossen zu haben", sagte Hawicks, die selbst einen Beitrag über "Funktion und Nutzung der Alten Aula im Wandel der Zeit" schrieb. Vor dem Hintergrund einer "gewissen Depression" Ende des 18. Jahrhunderts, als die Heidelberger Universität unter anderem durch die Verlegung der kurfürstlichen Residenz nach Mannheim deutliche Rückschläge erfuhr, schilderte die Autorin eine recht skurrile Nutzung des "Herzstücks dieser Universität": In der Aula wurde zeitweise Wäsche aufgehängt, wie ein Chronist vermerkte ("daß auf das chörgen in aula Wasch aufgehenket wird").

Dass man in einem eigenen Band mit mehreren Beiträgen eine Universitätsaula würdigt, sei im deutschen Sprachraum wohl einmalig, stellte Mitherausgeber Ingo Runde fest, der einen Aufsatz über die Heidelberger Universitätsfahnen von 1874 und 1886 in der Alten Aula beisteuerte. Das Buch will mit den Beiträgen einen historischen Hintergrund zu den jeweiligen Umbauphasen liefern - in einem kurzen Überblick, in welchem Zeitraum man sich gerade befinde, und was mit der Universität passiere, erläuterte Runde. So nimmt der Historiker Dr. Andreas Cser das 18. Jahrhundert in den Blick, gefolgt vom nächsten großen Einschnitt im Jahr 1886, der 500-Jahr-Feier der Ruperto Carola mit der Renovierung der Aula.

Sie verlor damals ihr barockes Angesicht - der Altphilologe Prof. Reinhard Düchting erläutert die barocke Decke, die übrigens noch hinter dem Holz der heutigen Ausstattung vorhanden ist - und wich einem Neorenaissance-Anblick. Der Historiker Prof. Frank Engehausen befasst sich mit der Situation dieser Zeit auch im historischen Kontext. Charlotte Lagemann vom Universitätsmuseum ordnet den heutigen Zustand kunsthistorisch ein, während die Architektin Dr. Letizia Mancino-Cremer über die Renovierung des berühmten Festsaals der Universität zur 600-Jahr-Feier 1986 schreibt. Sie war damals für die Rekonstruktion der Beleuchtung zuständig, um die laut Runde sehr schlichte Ausstattung der Vorjahrzehnte zu ersetzen. "1986 schließt sich wieder der Kreis zu 1886", stellte er fest. Auch an die Musik wurde gedacht: "Zur Hymne der Universität Heidelberg" liefert der Musikdirektor an der Ruperto Carola, Prof. Franz Wassermann, den abschließenden Beitrag des Bandes.

Einen interessanten ergänzenden Aspekt steuerte im persönlichen Gespräch der Heidelberger Historiker Prof. Eike Wolgast bei. Nach seinen Worten ging es der Universität zur 500-Jahr-Feier zunächst gar nicht um die Renovierung der Alten Aula: "Die wollten ein neues Haus haben", beschrieb er die damalige Situation. Doch der badische Landtag sagte Nein und entschied sich für das "billigere Modell" - die Renovierung und Elektrifizierung der Alten Universität. Was sicherlich nicht die schlechteste Entscheidung war.

Info: Heike Hawicks und Ingo Runde (Hrsg.): Die Alte Aula der Universität Heidelberg. Heidelberg University Publishing/Campus Media, Heidelberg 2016. 110 Seiten, 24,90 Euro.