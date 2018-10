Bunsen-Gymnasium

Lillian Al Dahouk, Murat Alemdar, Ahmad Amin, Frederic Baumann, Sonja Joséphine Baumann, Linda Baumgärtner, Leo Beyer, Jan Volker Bienek, Jasper Bongartz, Johanna Constanze Bonn, Lisa Brunelle, Jedida Claus, Lisa Daugherty, Schervin Davoudabadi Farahani, Hannah Drees, Bercin Erkut, Mats Farthmann, Joscha Fleck, Mariama Freitag, David Goll, Laura Salomé Götte, Orhan Gül, Alicia Gutfleisch, Torsten Heck, Sari Henkel, Anna Herrmann, Sezen Isik, Karim Jaga, Sophia Jaga, Vera Katharina Jähnke, Jana Jochims, Laura Dorothea Kende, Elisabeth Diana Kessler, Rocco Klos, Arthur Martial Költzsch, Allegra Lea König, Christopher Korn, Jonas Benedikt Kramer, Lara Kraschewski, Felix Krause, Lukas Leonhard Kreitzscheck, Lily Kuhn, Hannah Rebecca Lefken, Laurids Maercker, Christopher Mauer, Antoine Mouallem, Clara Müller, Marius Müller, Maxime Neureither, Sarah Oehmann, Florian Ohlheiser, Nils Ott, Simay Alina Peters, Clara Petzel, Lucyna Preusse, Jessica Qiu, Fareid Ramadan, Helena Rammelsberg, Jens Riegler, Larissa Riehm, Christoph Rohde, Bastian Sauer, Miguel Schaller, Rebecca Katharina Schölch, Katrin Schomerus, Jannek Schuster, Jana Josefina Erika Schwager, David Schwarz, Jannis Schwarz, Anne Scriba, Jan-Peter Seeler, Hendrik Singer, Luis Frederick Speck, Marietta Steinhausen, Ryan Vincent Sullivan, Malik Talaouzine, Manuel Trabazo-Neff, Lara Trefzer, Alexander Trost, Alexandro Tsingos, Sebastian Voth, Smilla Wagner, Sammy Weber, Philip Werner, Hannah Witschel, Piero Wolf, Alisa Zeisberger, Sabrina Zimmermann.

Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium

Max Bade, Georg Bargou, Philipp Baum, Clara Becker, Kai Berger, Lillian Maria Blanco Cockburn, Lennard Böhnke, Hannah Bolten, Enzo Braun, Paavo Brummer, Finn Brunnenkant, Delia Bur, Armin Dorbath, Gabriele-Sophie Dyck, Antonia Eckstein, Pascal Egner, Felix Emmelmann, Cosima Faller, Cyprian Fischer, Jan Hendrik Folger, León Frey, Marvin Fritz, Tobias Fürst, Theresa Götz, Frederik Günther, Tilman Haefeli, Johanna Hager, Julian Hanselmann, Chiara Hardung, Lukas Harsch, Antonia Heesen, Maria-Leandra Hertel, Till Hestermann, Christopher Heydenreich, Marc Hoffmann, Sonja Hofmann, Annika Horchler, Clara Horn, Caroline Jänner, Viktoria Jülly, Valeska Jung, Joana Kalkoffen, Sophia Kammerer, Irini Katzenberger, Celina Klatt, Linda Klein, Ralf Kling, Josephine Knapp, Ernestina Knell, Klara Koch, Roberta Köhr, Tim Kopka, Moritz Körkel, Julius Kosarz, Leo Michael Kraft, Karolin Kreckel, Elena Lächele, Ann-Katrin Lang, Moritz Lange, Julia Leister, Alicia Lingnau, Finn Lyko, David Martin-Karg, Hannah Merges, Michael Merz, Veronica Milczynski, Elena Mildenberger, Vincent Müller, Levke Neureuther, Niklas Neureuther, Tom Nisius, Carina Ortiz, Emanuel Paradzik, Janina Pfeifer, Saskia Pfeifer, Paul Pflüger, Julian Piribauer, Isabel Potthof, Sandro Renkert, Paul Rühlicke, Leo von Schaabner, Benjamin Schachner, Peer Schäfer, Yannick Scharf, Jan Scheuermann, Leonie Schmidt, Carlo Schmitt, Tim Schröder, Katharina Schulte, Gabriel Schumacher-Gutierrez, Liam Soder, Valentina Stan, Brenton Stefko, Andrea Stehle, Jan Steidel, Lea Sulenta, Julia Thadden, Chiara Tintelnot, Jennifer Toth, Fabio Wedel, Marius Wehrle, Niklas Werner, Nina Zegowitz, Kim-Marina Zimmermann, Lea Zwettler.

Englisches Institut

Isabel Anton, Fritz Becker, Maximilian Beichter, Anna-Lena Beisel, Lilli Blank, Onno Boecker, Carolin Böhm, Larissa Dorothea Brandl, Henry Brandt, Johannes Breithecker, Anna Lisa Brettel, Meret Brunnengräber, Elena Buck, Tobias Buck, Maria Cernov, Jakob Degen, Noel Demissie, Marcel Deutsch, Cornelius Dietrich, Leon Dorando, Linus Dosch, Emma Edler, Lars Eppinger, Oliver Faßmann, Alexander Fehst, Marina Firnhaber, Anna Flechtenmacher, Ashley Fowler, Alexa Freund, Benjamin Fromm, Anna Gall, Nora Gebhardt, Miro Grolig, Savinja Gruß, Konstantin Gundermann, Saskia Hack, Wolf Hanke, Falk Hein, Louisa Heller, Dominik Helms, Philipp Hilbig, Nikolas Hohmann, Maite Hommel Urabayen, Nils Hufnagel, Philipp Hug, Maximilian Huppertz, Julius Kainz, Jonas Kätker, Robin Kätker, Friedrich Julius Kaul, Emily Keppel, Dominik Kilian, Karina Kindler, Ferdinand Kirsten, Constanze Koch, Nick Kraus, Elias Kristen, Carolin Lang, Michel Laurer, Timo Lehn, Jan Lüthgens, Karlo Maaß, Valeria Maisch, Eric Mohr, Björn Müller, Kiana Rejaei Pour, Ella Reuter, Helena Roessy, Mathias Röntgen, Mona Rosbach, Lukas Rupp, Lennart Schirra, Hannah Schlauch, Frane Schmidt, Kai Schneider, Nele Senghas, Nicolas Sippel, Arianna Sönmez, Paul Spiegelhalder, Clara Staupendahl, Henrik Stief, Leo Thamm, Alina Theres, Miriam von Tabouillot, Mathis Wachsmuth, Eva Weis, Moritz Weis, Willem Weiss, Dominik Wenz, Morris Wipfler, Janina Wurst.

Freie Waldorfschule

Marlene Becker, Louis Bernd, Leonie Geisser, Melina Göhringer, Joshua Hache, Katharina Hoff, Helene Hohr, Nico Kahlich, Viola Klein, Theresa Lockwald, Jonas Malaizier, Selina Mencocco, Dilara Sahin, Birte Schäfer, Rieke Schmidt, Ingo Schneider, Dan Seiler, Tim Steinbach, Anne Wassenhoven, Paula Widenka, Karol Wilk, Annika Wothe.

Heidelberg College

Anne Althoff, Sabrina Bayer, Johanna Becker, David Benedict, Luca Bischof, Elisabeth Braunger, Lorenz Dipper, Sina Distler, Hendrik Ebel, Ria Erben, Leon Ernestus, Katharina Fehr, Elena Fischer, Victor Freudenberg, Maximilian Friedrich, Lina Gönnheimer, Richard Gönnheimer, Moritz Grimmig, Paulina Heid, Alisa Hoefer, Robin Holzwarth, Nora Immenhauser, Léa Kennedy, Julius Keuter, Josephine Kleemann, Jonas Layer, Lavinia Leitermann, Leonard Matthes, Ariana Moll, Charlotte Müller, Isabel Must, Nora Pfisterer, Viktoria Reichardt, Magdalena Ruiz Liard Krysa, Constantin Schiemer, Henry Schirok, Hanna Schmaderer, Luise Schneyinck, Lenya Sittig, Larissa Skrabanik, Carlotta Spoerel, Miriam Staat, Vincent Steinkrüger, Katharina Stoeck, Christian Stolz, Leon Wallich, Sebastian Wefers, Kai Widmann, Felix Will, Marie Zegowitz, Hendrik Zuschlag.

Berufliches Gymnasium des Privatschulcentrums der F+U

Profil Soziales: Lara Bachmann, Alicia Beigel, Ann-Christine Bühne, Eveline Fischer, Irina Gromyko, Jana Hildt, Margaret Hogie, Anne Caroline Jollet, Lena Kampp, Frederike Kissel, Luisa Kolb, Caroline Kreilein, Florian Mattheier, Niklas-Konstantin Mühlstädt, Arved Oestringer, Fabian Rein, Felix Rösner, Hannah Schulz, Alena Simon. Profil Wirtschaft: Mustafa Bayindir, Marko Boskovic, Hannah Hoffmann, Ann-Sophie Konrad, Maximilian Mautner, Eileen Unger. Profil Internationale Wirtschaft: Lena Rehberger.

Hölderlin-Gymnasium

Abdallah Abdul-Latif, Andrea Michelle Acosta, Aaron Getachew Alagaw, Joe Andary, Morten Arndt, Iris Johanna Autenrieth, Afra Babayigit, Dilara Balli, Vian Marie Bamarni, Jana Bartsch, Asena Basol, Ayla Biallas, Christopher Bormann, Philipp Marcel Broschard, Tom Bublitz, Walentina Ciganok, Zoe Cooper, Sophia Katharina Dotterer, Leonie Dressler, Dea Dulatahu, Jonas Endrich, Marlene Fritzsche, Olivia Gassert, Sena Gebedeck, Bertin Görlich, Henk Dieter Grimminger, Emma Günther, Anahita Haghjoo, Valentina Heldner, Leonard Heller, Wanda Hempel, Laetitia Viktoria Herzog, Elina Delara Hettich, Lara Heyl, Ragna Lou Heyne, Lisa Hodge, Justina Hunger, Jakob Kaumanns, Laura Emilia Kirsch, Lukas Kirsch, Katharina Knuth, Viktoria Knuth, Jonathan Kolar, Marisa Elena König, Elena Kruse, Veronika Kurz, Sabine Kuss, Philipp Langenfelder, Julia Langner, Paula Laux, Vivienne Leidel, Benedikt Lörch, Felix Lüttringhaus, Mauritz Macke, Eugen Maier, Mirjam Maier, Jonas Maier-Borst, Tizian Martinek, Shirin Mathes, Samantha Mechler, Maxim Sandro Meierhans, Antonia Moeckel, Sarah-Elisa Mönch, Thomas Jung Hyun Müller, Pablo Naumann, Diana Nguyen, Martin Nordtmann, Jule Padberg, Marcel Panter, Sara Panzini, Konstantin Pierratos, Marco Pitz, Fabian Reuter, Helena Rabea Rickert, Paula Rohnacher, Troi Araven Sandra Ruff, Simone Ruschel, Hannah Sadtler, Jonas Scheuber, Lea Scheunemann, Anna Schill, Ronja Luisa Schneider, Jakob Schnierer, Helena Senghas, Nicole Seppich, Zoé Solomon, Sarah Sporleder, Alexej Helmut Steuerle, Lorenz Tausch, Cornelius von Moers-Meßmer, Philippa von Uslar-Gleichen, Sladana Vujancevic, Bastian Wagner, Daniel Sebastian Weigel, Nils Weiper, Johanna Maria Wetzel, Judith Wolf, Can-Okan Yener, Julia Magdalena Zirm, Daria Zolna. (Luis Richard Rohr und Mike Ruppert nehmen noch an einer Nachprüfung im Fach Sport teil.)

Helmholtz-Gymnasium

Morwarid Aghadadashpour, Mikita Aliaksiuk, Christian Alles, Katharina Balder, Alexander Barth, Claudia Victoria Benke, Swetlana Bichert, Linda Biester, Anika Lisa Bischer, Philipp Jonathan Bischoff, Laura Bock, Helen Yasmin Bonifer, Alexander Borowski, Gabriela Cetraz, Daniel Philipp Childress, Massimiliano Christ, Stefanos Christou, Mara Coelle, Viktor de Meleghy, Katharina Dickopf, Wilhelm Luis Marc Dilling, Jannik Doubravsky, Malcolm Egbaiyelo, Tobias Ehrhard, Rebecca Engelhardt, Arian Esmaeili-Soumeh, Paul Jonathan Flothmann, Lena-Sophia Frei, Peter Freiz, Perry Fulton, Victor Geißler, Lea Goßmann, Noureddin Goudar, Aaron Haag, Timo Hagmaier, Philip Heidrich, Marcello Michael Herzog, Miriam Holz, Zoe Annabelle Holzinger, Helene Hörner, Serafin Kattus, Simon Kattus, Miriam Katzenberger, Miriam Jan-Ole Klein, Kimberly Knoof Cicuendez, Emily Koch, Björn Komander, Anna-Maria Kraft, Robert Lang, Alina Lazarus, Larissa Susanna Leonhard, Sophia Lü, Justin Micha Lugauer, Oleg Maier, Robin Julia Majewski, Frederik Martin, Sylvia Meyer, Aurelia Bernadette Mulawa, Victor Sebastian Müller, Nik-Julin Nowoczyn, Sina Maria Penzold, Denis Rawiel, Fabio Riedl, Linda Rösner, Ann-Kathrin Schätzle, Robin Schlez, Carina Schmidt, Jacob Alexander Schmidt, Matthias Schmidt, Leonie Frederike Scholl, Nico Alexander Schubert, Sophie Claire Schuppel, Franz Karl Walter Schweizer, Nils Johannes Felix Simmerl, Jan Simon, Pablo Nicolas Soto Bauer, Elena Irene Tatarakes, Anton Nicolai Tkacz, Sebastian Trost, Michelle Trumpp, Federico Venjakob Monsalve, Sarah Wagner, Clara Isabel Waller, Nicolas Waller, Robert Marvin Wright, Mauro Würmli, Lil Zyprian.

Kurfürst-Friedrich-Gymnasium

Keyvan Adeshtah, Anastassia Akhalkatsi, Serhan Aydin, Aleksandar Bartsch, Philipp Becker, Simon Becker, Laura Braunwarth, Julien Brühl, Matthias Thorsten Bruns, Jacqueline Butzinger, Young-Keun Choi, Joshua Cramer, Franziska Dithmar, SallyJo Durney, Jovanka Eberle, Max Ehrhard, Franziska von Eisenhart Rothe, Benjamin Emmerich, Victor Fandeyev, Lisa Fischer, Luca Paolo Flock, Philipp Carl Förster, Leonie Frenzel, Philine Friedrichsen, Philipp Götz, Yvonne Fabienne Grande, Batuhan Güney, Johannes Hartmann, Terumi Hauser, Daniel Heckmann, Anton Erasmus Henkelmann, Matthias Herrmann, Mira Hertel, Til Herzog, Henri Hüngerle, Julian Hunstein, Zoe Issner, Johanna Kleensang, Victoria Kleinschmidt, Jannis Klemm, Adrian Klump, Elâ Kocadereli, Clemens Michael Köhler, Julian Armin Kraft, Marc Krontal, David Krstic, Anthony Felix Krumme, Hannah-Cathrin Laier, Jannis Larenz, Eric Laudemann, Simon Link, Melina Lisicic, Aleksandar Lubinic, Laa Lys Luisa Ludwig, Julius Maichle, Johannes Victor Mammen, Penelope Maran, Ekaterina Martynova, David von Maydell, Nohman Meilan, Dan Jordan Moufang, Kai Müller, Kincsö Orban, Stefano Paggi, Silvie Marie Pölzer, Franziska Quack, Quentin Radlwimmer, Jon Riemer, Lilly Elenor Ripke, Alena Romanova, Clare Roughan, Shanti Roy, Hanife Sari, Daniel Schäfer, Nicolas Schell, Jacob Schlittgen, Björn Schmidt, Julia Schmidt, Ivo Schmidt Sierra, Pauline Schröder, Lorenz Schüssler, Julius Schwieger, Corinna Stadler, Veronica Steinweg, Felix Sebastian Stephan, Alexander David Strobel, Rebecca Teichmann, Tabea Teutsch, Elisabeth Tomakh, Julius Trasselli, Ruven Wegner, Ewa Wegrzyn, Lisa Carolin Weigel, Julia Weiss, Christoph Wenz, Paul Wiederrich, Helena Wilke, Noah Milan Winkler, Maximilian Witt, Louisa Pauline Witte, Emanuel Nicolas Wolf, Melville Wolf-Heger, Sandra Zeiler.

Abendgymnasium der Volkshochschule

Secilya Arikboga, Amir Bahmani, Alexandros Bertzenidis, Eric Blumenstein, Henrik Böcker, Erduran Bode, Gamze Bozdas, Anna-Maria Diedrichs, Fatima Eyol, Kübra Eyol, Christian Fagherazzi, Batouchan Faikoglou, Arash Gholami, Lucas Häusler, Eric Holzberg, Michael Huber, Alexander Kolb, Natalia Kwiatkowska, Florian Lamade, Benedikt Pföhler, Natalia Preisner, Danial Qureshi, Sven Rothlübbers, Romina Schlegel, Emelyn Telcher, Nastassja Wendel, Christoph Westphal, Marc Wilk, Murat Yenigün, Shanti Hanife Yildirim.

Internationale Gesamtschule

Eva-Susanna Andersson, Leah Esther Arlaud, Galyna Aronova, Vincent Bächle, Rania Bakhtiar, Jo Rasmus Beermann, Lea Betz, Pia Salome Börstler, Andreas Burkhardtsmaier, Janaina De Oliveira Gerdemann, Jannik Eichstädter, Yannis Eysel, Henri Fessler, Dominik Gänzler, Sven Geiser, Celine Glaser, Nida Göde, Marlene Gomoluch, Lena Hager, Franziska Hamel, Joia Handl, Anna Harlacher, Robin Hauer, Jonas Hein, Janine Herauf, Amelie Hollerbach, Carolin Holzinger, Max Horvarth, Etienne Hurler, Giuliana Ioannidis, Vanessa Jakobi, Magdalena Jakubiuk, Wael Jebali, Marie Jentzsch, Lisa Jochum, Hami Karafazli, Rosha Khamooshi, Patrick Klemm, Chiara Klormann, Sarah Koch, Georgi Kostiuchik, Carolin Krambs, Katharina Kukaras, Andreas Lagotzki, Mirsjan Lika, Moritz Link, Simao Marcante Kruska, Samira Matschinsky, Florian Mauer, Amanda Meszaros, Alina Michel, Matthias Müller, Nola Müller, Aparna Nagar, Tim Niebel, Ronja Niedermayer, Katarina Paskov, Finn Louis Pracht, Robin Quittek, Julian Rensch, Ronja Sanden, Nils Schindler, Martin Schipp, Luzie Schmid, Elena Schumacher, Sophia Schwebler, Dominik Seib, Edmonda Sellova, Tessa Sprenger, David Stähle, Sonya Strauß, Tim Stroh, Yasin Sürer, Rebekka Theobald, Viktoriya Tintinger, Natalie Tsesis, Lena Wallenwein, Sofia Karen Wenzel, Zitong Zhang, Benedikt Zürn.

Berufliches Gymnasium derMarie-Baum-Schule

Antonia Elisabeth Algül, Charlotte Arlt, Nida Asghar, Laila Bähr, Melanie Bauer, Elisa Maria Baur, Samuel Braun, Helen Dambuk, Brando de Vries, Hicran Dilber, Daniele Donà, Dominik Drechsel, Melisa Ebert, Rebecca Ehret, Denise Eisenlohr, Annika Englert, Anika Falkenstein, Johanna Lea Friedrich, Julia Gal, Anna Gärtner, Christina Gaunitz, Eileen Göbel, Julia Grimm, Erika Groß, Katharina Güll, Phillip Hall, Alwin Hassler, Daniel Heinkel, Louise Helfmann, Vicky Hempel, Natascha Henkel, Isabel Hoba, Melina Hoffmann, Pia Anett Honsel, Marie-Sophie Imkeit, Livia Jeffs, Patricia Keiner, Till Kellner, Janika Kessel, Sebastian Kist, Lilli-Marie Koch, Steven Kohl, Lukas Krasnogor, Nina Kruse, Robert Kunusch, Sven Kunz, Katharina Laumann, Daniel Layer, Miriam Lenz, Tanya Lyubenova, Silja Markheiser, Alexander Mattingley-Scott, Sveha Maus, Daniel Michelbach, Stefan Mittenzwei, Hannah Mülbaier, Lena Müller, Jana Müller, Meike Nühs, Johanna Nunheim, Pascal Ohnhäuser, Muriel Ortelt, Nadine Powell, Lea-Sophie Predikant, Paul Alexander Pust, Lisa Rehwald, Samanta Reis, Stephanie Rettemeyer, Maximilian Rieth, Steffen Ringer, Carlotta Ritsert, Juliane Roß, Viktoria Rüger, Lilli Ruland, Stefanie Runge, Irina Schaefer, Jasmin Schiebel, Marc Schuff, Christina Schwarz, Elisa Sgambati, Yvonne Sklenar, Vanessa Stasch, Hanna Stegeman, Alina Steinhauser, Maximilian Steuer, Kira Streib, Linnea Unnewehr, Pia Weber, Annette Weidenbach, Pauline Werner, Felix Werner, Svenja Wingert, Joanna Wolf, Swantje Zeides, Marina Zyprian.

St.-Raphael-Gymnasium

Philip Ahrens, Vivienne Angeli, Sophie Boehnke, Franz Anton Brandl, Zoe Naomi Odile Brands, Matas Cuplinskas, Nikolas Dawid, Lennard Döhrn, Ruth Falkenhahn, Hendrik Fischer, Paul Alexander Fliser, Benedikt Folttmann, Hanna Fritz, Katharina Frölich, Jana Gählert, Claudia Garbrecht, David Geldbach, Florian Gutfleisch, Thimo Härter, Ruth Hark, Carolin Heiler, Friederike Heinemann, Franziska Heinz, Malina Heitz, Maxi Liesa Heldner, Pauline Hilpert, Julian Hlawatsch, Sophie Höppner, Jannik Jochen Hüffner, Thomas Jakob, Victoria Brynn Johnson, Luis Keller, Marlene Ketterer, Cara Lynn Kim, Maximilian Klein, David Köhler, Sophia Kohler, Lydia Kraft, Julian Kulozik, Benjamin Kuntz, Sophia Lobinger, David Löscher, Stephania Loukanova, Johanna Manegold, Alexander Mann, Luis Iven Mickeler, Kayo Mikasa, Lea Salome Mittelstraß, Gianna Luisa Mönnig, Sandra Moneta, Franziska Muckenthaler, Barbara Müller, Miriam Ott, Antoine Paul, Maria Elena Prieto Dernbach, Ann-Cathrin Puhr, Jan-Severin Rave, Lawrence Redford, Katharina Rosas, Anna Magdolen Rotert, Ivo Rothenberger, Insa Schaffernak, Benjamin Scheifele, Tom Scheltwort, Nikita Schmich, Henri Jörn Schmidt, Alexander Schmitt, Jessica Schneider, Yannick Schneider, Wiebke Schuppe, Simon Seiler, Philipp Sekol, Luisa Silvani, Christina Specht, Jonas Stelzer, Julius Steyer, Krisztina Johanna Szabó, Marie-Theres Thomas, Josef Tran, Rebekka Wetzel, Charlotte Widmaier, Hannah Wild, Lisa Winsemann.

Technisches Gymnasium der Carl-Bosch-Schule

Sarah Ahmed, Athanasios Aritzis, Julius Bartel, Lea-Sophie Beilharz, Quang Hai Bui, Nicolas Cerwenetz, Tom Ebert, Marcel Ehret, Adrian Valentin Elfner, Robin Eskandary, Manuel Fitzer, Raphael Fitzer, Lisa Frank, Paul Garrecht, Kübra-Merve Görgün, Maximilian Graumann, Dennis Gugel, Natascha Günther, Alexander Guse, Leon Harris, Enzo Heilmann, Julian Herkel, Sebastian Höfer, Marven Hoffner, Clemens Hör, Kevin Jonczyk, Simon Kohl, Stamatis Kommatas, Andreas Konrad, Janik Krämer, Isabelle Kuck, Daniel Leib, Yannick Manitta, Mattis Müller, Tobias Nelius, Emrullah Ongun, Daniel Örüm, Mustafa Özteke, Johannes Reinhard, Daniel Remmers, Philipp Friedrich Schick, Moritz Schmidt, Steffen Schmitt, Lukas Schuhmacher, Kai Schulz, Justinas Schüppenhauer, Junaid Shabbir, Nicolas Sieber, Björn Steinorth, Angelo Tafa, Dennis Unrath, Georg Daniel Wolf. (Drei Abiturienten haben der Veröffentlichung ihrer Namen aus Datenschutzgründen nicht zugestimmt.)

Wirtschaftsgymnasium der Willy-Hellpach-Schule

Sherif Abou Basha, Raghiba Ahmad, Baktash Akbari, Elif Akdeniz, Britta Albrecht, Dominik Ardelt, Selin Atik, Seda Aydin, Ersin Aydin, Sobien Aziz, Kevin Baban, Sophia Bär, Maximilian Becker, Lisa Bernauer, Julien Binsch, Lino Bojunga, Marius Brandmeier, Silas Braun, Edessa Can, Barbara Can, Samuel Can, Sabeshan Chandrakumar, Janin Cicek, Beyza Civanlar, Elyesa Dereli, Justin Dietrich, Tamara Döring, Josephine Dunn, Jessica Ebers, Anna-Lena Ehret, Michelle Engelhart, Nur Erdem, Janina Ernst, Michael Freund, Yannick Gäbert, Natascha Gardner, Rosella Gast, Jonas Gerbert, Kristin Grondinger, Rebecca Grün, Sarah Günther, Brandon Gurley, Lukas Harbarth, Lea Kathrin Hobrecker, Niklas Hohl, Pia Elisabeth Hoßfeld, Gülcin Isik, Linda Kaiser, Thomas Kaiser, Tenito Keul, Lisa Klingmann, Söncke Klinkenborg, Sonja Knauf, Fabian Koch, Matthias Krambs, Hannah Kunkel, Ann-Kathrin Kunz, Kim Kunzmann, Samet Kurnaz, Heinrich Kuxhausen, Nicolas Maximilian Lacher, Sun-Hee Lee, Michael Liebhardt, Marigona Lushi, Nicola Maier, Nicolas Maier, Nico Mallok, Melina Mattern, Thaddäus Moffor, Dieter Müller, Miriam Nafar, Nils Ohlsen, Fulya Öztürk, Josia Platte, Alina Puppe, Nicole Roth, Shendrit Rustemi, Mario Ruben Sanchez Leibfried, Sinan Saycin, Mohammed Sayyid, Jamal Schäfer, Laura Schaller, Joachim Schmitz, Lukas Schöffel, Niklas Schweikart, Katharina Schweizer, Jonathan Selke, Milena Skarke, Niklas Dieter Richard Skarke, Andreas Steiert, Laura Steller, Julia Streisel, Tugce Ucar, Lara Uphoff, Dominik Völker, Isabell von Steht, Dina Wakili, Ramin Watanyar, Fanny Wenk, Florian Werle, Hanna Wick, Nicole Widner, Michelle Wittbold, Julia Wittmann, Julian Wolf, Lisa Wunderlich, Anna Wurth, Charisse Yearwood, Jetmire Zeqiraj, Helena Züfle.