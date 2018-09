Von Julia Naue

Lady Gagas legendärer Hit "Paparazzi" unterlegt mit rockigen Gitarren und gesungen von einer rauen Männerstimme - das ließ am Samstagabend einige Besucher des Universitätsplatzes aufhorchen. Die Cover-Band Bongaz aus Mannheim sorgte dort im Rahmen des Turnfests für ordentlich Stimmung. "Das ist ja heute der Eröffnungstag, und da wollen wir die Menschen natürlich ganz besonders animieren und auf die kommende Woche einstimmen", betont Sänger René Gelb.

Der Uniplatz wird während der Turnfest-Woche die zentrale Feierstätte in der Stadt sein. Im Wechsel mit der Pop-Rock-Crew Gravity Saints rockten Bongaz zum Auftakt des Sportevents die Bühne. "Unser Gitarrist ist auch Turner - da fühlen wir uns mit der Veranstaltung natürlich noch einmal ganz besonders verbunden", erzählt Bongaz-Sänger Gelb. Den typischen Sound seiner Band würde er als eher rockig bezeichnen. "Deshalb überraschen wir das Publikum gerne auch mal mit Liedern, die eigentlich gar nicht aus der Rockecke kommen." Wie eben zum Beispiel mit Popsongs von Lady Gaga.

Oberturnwart Christian Gockel vom Turnverein Gleidorf findet das jedenfalls super. "Das sind powervolle Lieder. Und bei dem tollen Wetter heute Abend ist das auch eine wirklich schöne Atmosphäre hier." Er und seine Sporttruppe kommen eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und sind zum ersten Mal in Heidelberg. "Am Vormittag sind wir angereist und haben Quartier bezogen", berichtet Gockel. Bei einer ersten Erkundungstour in der Altstadt habe Heidelberg sich von seiner besten Seite gezeigt.

Auch Barbara Losert und Florian Hillenkamp, rund um die Bühne für die organisatorischen Abläufe zuständig, sind erleichtert und zufrieden. "Bisher ist hier alles super gelaufen. Es ist eine tolle Stimmung", freut sich Losert. Wirklich entspannt werden könne aber erst am nächsten Samstag, wenn das Fest vorbei sei. Hillenkamp verspricht:"Solange halten wir hier die Stellung!" Die gesamte Planung des Turnfestes sei zwar anstrengend gewesen, da es nicht immer einfach sei, alle Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Aber gelohnt habe es sich allemal.

Eine lange Nacht hat Simone Saggau vom Sportverein TSV Handschuhsheim noch vor sich. Sie ist freiwillige Helferin beim Turnfest und für die Nachtwache in den Gemeinschaftsunterkünften zuständig. "An mir kommt nur vorbei, wer auch akkreditiert ist", kündigt Simone Saggau scherzhaft an. Wachhalten wollen sie und ihre Nachtwachen-Kollegin sich mit Energy-Drinks und Brettspielen. "Aber jetzt genießen wir erst mal die tolle Live-Musik auf dem Uniplatz."

Die Tanzfläche wird indes ganz im Sinne des Turnfests von räderschlagenden und hüpfenden Kindern erobert. Für René Gelb und seine Bongaz-Jungs ist ein Auftritt in Heidelberg immer etwas Besonderes, da sie sonst hauptsächlich in Mannheim spielen. Gelb verspricht: "Nachher lassen wir den Abend sicherlich noch ein wenig in der berüchtigten Unteren Straße ausklingen."