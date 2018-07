Von Micha Hörnle

Eines kann man den Heidelbergern nicht vorwerfen: dass ihnen der Klimaschutz schnuppe wäre. Immerhin 87 Prozent nannten ihn bei der jüngsten Sinus-Umfrage eine wichtige oder sehr wichtige Aufgabe der Stadt - mehr Nennungen erreichen nur der Umweltschutz und der Naturschutz (je 93 Prozent). 85 Prozent der befragten Heidelberger bejahen die Frage, ob Heidelberg eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz übernehmen soll. Und die Bürger sehen sich durchaus auch in der Pflicht: 62 Prozent "stimmen voll und ganz zu", dass jeder selbst "durch ein umweltbewusstes Alltagsverhalten wesentlich zum Klimaschutz beitragen kann" ("stimme eher zu": 31 Prozent). Insofern mehr als gute Voraussetzungen für die Stadtverwaltung, die Bürger zum Ideensammeln und mehr Engagement aufzurufen - und einzubinden. So wird am Freitag, 22. Februar, von 15 bis 19 Uhr eine Bürgerkonferenz im Rathaus geplant; sogar für eine Kinderbetreuung ist gesorgt, damit auch Eltern kommen können.

Diese Bürgerkonferenz zum Klimaschutz hat einen konkreten Hintergrund: Vor einem halben Jahr wurden 19 Modellkommunen, darunter auch Heidelberg, in das bundesweite Förderprogramm "Masterplan 100% Klimaschutz" aufgenommen. Sie bekommen vom Bund erst einmal Geld für die Arbeit vor Ort - im Falle Heidelbergs sind es 400 000 Euro für vier Jahre - und verpflichten sich gleichzeitig, bis 2050 den Ausstoß des Klimakiller-Gases CO2 um 95 Prozent zu senken. Die Kommunen würden dann nicht mehr nur klimafreundlich, sondern fast schon klimaneutral.

Und dieses ziemlich ambitionierte Ziel braucht die Stadt die Mithilfe der Bürger, daher auch die dreistufig angelegte Bürgerbeteiligung: zunächst die Bürgerkonferenz am 22. Februar, dann eine Bürgerwerkstatt am 22. März - hier werden die Ideen der Konferenz zu Maßnahmen weiterentwickelt-, und schließlich die zweite Bürgerkonferenz am 19. April, auf der die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung präsentiert werden. Zur ersten Konferenz hat sich auch der grüne Landesumweltminister Franz Untersteller angesagt - zumal Heidelberg die einzige Stadt Baden-Württembergs ist, die in dieses Bundesprogramm aufgenommen wurde. An diesem Nachmittag geht es vor allem um die Themenfelder "klimafreundlich unterwegs", "klimafreundlich Bauen und Sanieren", "klimafreundlich Essen und Trinken" sowie Bildung.

Auch hier hat die Stadt bereits vorgearbeitet, für jedes Thema gibt es jetzt schon Kampagnen oder Beratungsangebote in der Stadt, die auch relativ bekannt sind: Die Werte schwanken zwischen acht Prozent ("Netzwerk Nachhaltiges Wirtschaften") und 41 Prozent (Heidelberger CO2-Spiegel). Aber nicht jeder nutzt das breite Angebot auch, hier liegen die Werte zwischen sieben und 19 Prozent. Um zu schauen, woran es liegt, und was besser laufen kann, soll und darf jeder mitmachen: "Wir wollen alle Schichten ansprechen", sagt Umweltamtsleiter Hans-Wolf Zirkwitz, "um am Ende auch beim Klimaschutz ein Wir-Gefühl zu schaffen." Vor allem will er die Bürger, die ja von sich aus eine große Bereitschaft haben, sich bei diesem Thema einzubringen, "beim Wort nehmen".

Am Ende, so gegen Mai, sollen die Anregungen der Bürger zusammengeführt werden und in einen Masterplan münden, den wahrscheinlich im Dezember der Gemeinderat beschließt. Das Heidelberger IFEU-Institut begleitet unterdessen den ganzen Prozess wissenschaftlich.

Info: Anmeldungen zur Bürgerkonferenz am 22. Februar: entweder mit der Antwortkarte, die dem "Stadtblatt" am 30. Januar beiliegt, oder per E-Mail an klimasuchtschutz@heidelberg.de.