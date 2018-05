Von Steffen Blatt

Vor zwei Jahren gingen Oberbürgermeister Eckart Würzner und Finanzdezernent Hans-Jürgen Heiß mit Rekordinvestitionen von 176,9 Millionen Euro und einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt in die Budgetverhandlungen. Gestern brachten sie den Entwurf für die Jahre 2017 und 2018 ein. Die Schwerpunkte darin bleiben nahezu gleich, es steht aber weniger Geld zur Verfügung - und der Ergebnishaushalt schließt laut Planentwurf mit einem Minus ab.

Würzner setzt in seinem Haushaltsentwurf wieder auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen - jeder fünfte Euro wird dafür ausgegeben, 217 Millionen Euro für beide Jahre. Denn Heidelberg wächst, auch bei den Kleinkindern. "Unsere Kinderbetreuung gehört zum besten Angebot bundesweit, wir haben die niedrigste Schulabbrecherquote in Deutschland. Und so ist es sicher kein Zufall, dass sich immer mehr Eltern für Heidelberg entscheiden", sagte Würzner in seiner Haushaltsrede - so viel Eigenlob musste sein.

Hintergrund ste. Bei seiner Haushaltsrede kritisierte Oberbürgermeister Eckart Würzner die neue Landesregierung scharf. "Ausgerechnet das reiche Baden-Württemberg will die Bundeszuweisungen für seine Kommunen nicht vollständig an seine Städte und Gemeinden weiterleiten", sagte er. Schon bisher zweige die Landesregierung 330 Millionen Euro aus diesem Topf ab, "jetzt will das Finanzministerium noch einmal [+] Lesen Sie mehr ste. Bei seiner Haushaltsrede kritisierte Oberbürgermeister Eckart Würzner die neue Landesregierung scharf. "Ausgerechnet das reiche Baden-Württemberg will die Bundeszuweisungen für seine Kommunen nicht vollständig an seine Städte und Gemeinden weiterleiten", sagte er. Schon bisher zweige die Landesregierung 330 Millionen Euro aus diesem Topf ab, "jetzt will das Finanzministerium noch einmal 300 Millionen mehr einbehalten". Beides zusammen könnte für Heidelberg einen Anteil von 15 Millionen Euro ausmachen. "Mit diesem Geld könnten wir unsere Bauinvestitionen um 50 Prozent steigern", so Würzner weiter. Die Verbände von Städten, Gemeinden und Kreisen hätten bereits gegen den Plan protestiert, bisher ohne Erfolg. "Wir waren entsetzt, als wir von diesem Vorhaben erfuhren. Das liegt weit entfernt von der bisherigen Zusammenarbeit, die wir mit der Landesregierung hatten. Wir wollen gestalten, nicht nur flicken, und dazu brauchen wir ausreichende Unterstützung aus Stuttgart."

Neu investiert werden in den kommenden beiden Jahren zusammen 147,6 Millionen Euro, rund 30 Millionen weniger als im Budget 2015/16 geplant. Diese Ausgaben sind im Finanzhaushalt erfasst. Bauprojekte machen allein 40 Prozent des Finanzhaushaltes aus, das entspricht 59,9 Millionen Euro. Schwerpunkt ist weiterhin die Schulsanierung, die 21 Millionen Euro ausmacht. Größter Einzelposten sind hier mit 13 Millionen Euro die Arbeiten an der ehemaligen amerikanischen High School in Mark Twain Village. Dort soll im Sommer 2017 die berufliche Julius-Springer-Schule einziehen. Auch die Arbeiten für den Ganztagesbetrieb am Bunsengymnasium, Sanierungsarbeiten am Hölderlin-Gynasium, an der Carl-Bosch- und der Willy-Hellpach-Schule sowie die Erweiterung der Marie-Baum-Schule stehen an. Seit 2007 hat die Stadt rund 190 Millionen Euro in die Sanierung von Schulgebäuden gesteckt. Zweiter Schwerpunkt ist der öffentliche Nahverkehr sowie der Bau und die Erneuerung von Straßen, für die rund 28 Millionen Euro vorgesehen sind.

Die Investitionen können nicht allein aus Eigenmitteln der Stadt finanziert werden, darum sieht der Haushaltsentwurf eine neue Kreditaufnahme von 69,5 Millionen Euro vor. Nach Schuldentilgung bleibt eine Netto-Neuverschuldung von 56,9 Millionen Euro. Für Heiß ist das sinnvoll, nicht nur weil die Zinsen historisch niedrig sind. "Wir haben und in den vergangenen Jahren einen Puffer erarbeitet, weil wir weniger Kredite aufgenommen haben als vorgesehen", so der Finanzbürgermeister.

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, er ist so etwas wie das Girokonto der Stadt. Beide Posten steigen auf Rekordniveau, an Ausgaben sind für 2017 und 2018 1,2 Milliarden Euro vorgesehen, allein die Personalausgaben machen 27 Prozent aus. Trotz ebenfalls steigender Gewerbesteuereinnahmen, Schlüsselzuweisungen des Landes und Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer rutscht der Ergebnishaushalt ins Minus - 2017 ist ein Defizit von 11,6 Millionen Euro vorgesehen, 2018 sind es noch sechs Millionen. Laut Heiß liegt das daran, dass erstmals die jährliche Kapitalzufuhr an die Stadtwerke zum Ausgleich ihres Defizits im Ergebnishaushalt ausgewiesen werden musste.

Zum Schluss gab Heiß den Mahner, als er über 2018 hinausblickte: "Bei der mittelfristigen Planung stoßen wir an die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit." An die Stadträte gerichtet, machte er deutlich, dass Änderungsanträge in den Haushaltsberatungen "nur durch eine entsprechende Gegenfinanzierung umgesetzt werden". Die Stunde der Fraktionen schlägt in der Gemeinderatssitzung am 1. Dezember - dann werden die Haushaltsreden gehalten.