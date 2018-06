Von Holger Buchwald

Heidelberg ist eine Wohlfühlstadt - und so hat es niemanden überrascht, dass von 1998 bis 2009 nicht nur die Straftaten deutlich zurückgingen, sondern sich auch die Kriminalitätsfurcht im gleichen Zeitraum halbiert hatte. Doch wie sieht es nun, acht Jahre später aus? Wie haben die Einbruchserien der vergangenen Jahre, die gestiegene Straßenkriminalität, aber auch die Nachrichten von Terroranschlägen in ganz Europa das Sicherheitsgefühl der Heidelberger beeinflusst? Und wo kann die Kommunale Kriminalprävention ansetzen, um die Probleme zu beheben? Um diese Fragen zu klären, werden nun bereits zum dritten Mal zufällig ausgewählte Bürger in einer repräsentativen Umfrage zur Sicherheitslage in der Stadt befragt.

Die Stadt Heidelberg wird ab Mittwoch 8000 Fragebogen verschicken. Darin geht es unter anderem darum, ob die Befragten Betrunkene, undiszipliniert fahrende Autofahrer, Rechtsradikale oder Müll auf den Straßen als Problem wahrnehmen, ob sie Angst davor haben, bestohlen, ausgeraubt, geschlagen, sexuell belästigt oder Opfer eines Einbruchs zu werden. Gefragt wird aber auch nach der Lebensqualität im Stadtteil, ob die Heidelberger gewisse Orte aus Furcht vermeiden und ob sie schon von kriminalpräventiven Projekten wie der geplanten Videoüberwachung am Bismarckplatz, einer Verstärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes, dem Heidelberger Interventionsmodell gegen Gewalt oder dem Zivilcouragetraining für Erwachsene gehört haben.

Wie schon 2009 ist Prof. Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität für die Studie verantwortlich. Als er gestern zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Erichson und Bürgeramtsleiter Bernd Köster die Umfrage vorstellte, gab er sich keinen Illusionen hin. Er rechnet fest damit, dass - wie überall in Europa - die Angst vor Kriminalität auch in Heidelberg gestiegen ist. Auch Köster gibt zu: "2009 war die Sicherheitslage noch eine ganz andere." Alle hoffen aber darauf, dass sich die Heidelberger im Vergleich zu anderen Städten noch relativ sicher fühlen.

Erichson hat persönlich darum gebeten, auch das Thema Flüchtlinge in die Befragung mit aufzunehmen. "Es geht uns nicht darum, Vorurteile zu bedienen, sondern darum, herauszufinden, ob die Befragten damit ein Problem haben", so der Bürgermeister. Sollte sich herausstellen, dass in einem Stadtteil besonders viele Menschen Angst vor Fremden haben, könnten Stadt und Polizei bei ihrer Präventionsarbeit dort ansetzen - sei es, indem dort mehr Beamte auf Streife geschickt werden, oder indem man Projekte organisiert, in denen sich die alteingesessenen Bewohner des Stadtteils und die Flüchtlinge begegnen und somit Vorurteile abbauen können. Erichson glaubt und hofft aber auch, dass die Angst vor Asylbewerbern in Heidelberg keine große Rolle spielt.

500.000 Euro im Jahr geben Stadt und Polizei für die Kriminalprävention aus. Hermann ist davon überzeugt, dass sich die Investition lohnt. Auf 1,1 Millionen Euro jährlich schätzt er den Nutzen für Heidelberg, wenn Straftaten vorgebeugt wird. Wenn nur eine Person überfallen wird, koste das die Gesellschaft nämlich ungefähr 2000 Euro. "Eine geringe Kriminalitätsfurcht und eine hohe Lebensqualität ist auch ein Standortfaktor", betont der Kriminologe: "Das hat Auswirkungen auf den Tourismus, die Wirtschaft und das politische Klima in der Stadt."

Hermann, Köster und Erichson hoffen, dass sich möglichst viele der Angeschriebenen an der Umfrage beteiligen, damit möglichst viele Rückschlüsse auf die Unterschiede in den Stadtteilen möglich sind. Der Fragebogen ist anonymisiert und kann portofrei zurückgeschickt werden. Bei den letzten beiden Studien lag die Rücklaufquote bei rund 32 Prozent. Die Ergebnisse werden noch vor den Sommerferien, voraussichtlich im Juli, bekannt gegeben.