Das "Dezernat 16" in Bergheim (oben) ist voll, jetzt sollen Kreative in den ehemaligen Stallungen der Campbell Barracks in der Südstadt Räume bekommen. Fotos: Arndt/Rothe

ste. Die Nachfrage nach Räumen für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Heidelberg ist ungebrochen: Mehr als 200 Mietinteressenten stehen auf der Warteliste des Kreativwirtschaftszentrums "Dezernat 16" in der alten Feuerwache in Bergheim. Dort haben sich seit 2013 rund 100 Start-up-Unternehmen, Freiberufler und Künstler angesiedelt, etwa 250 Arbeitsplätze sind entstanden.

Um die kreativen Köpfe in der Stadt zu halten und ihnen attraktive Bedingungen zu bieten, soll nun ein neues Zentrum in den alten Stallungen der ehemaligen Campbell Barracks in der Südstadt entstehen. Der Stand der Planung ist Thema im Konversionsausschuss am Donnerstag um 17 Uhr im Neuen Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 10.

Das Zentrum soll auch von der unmittelbaren Nähe zum Karlstorbahnhof profitieren, der in die ehemalige Reithalle ziehen wird. Mit der Realisierung und dem Betrieb sollen die Heidelberger Dienste beauftragt werden, die bereits Erfahrung als Betreiber des "Dezernats 16" gesammelt haben. Das Architekturbüro Kessler-De Jonge aus Heidelberg wurde beauftragt, den Um- und Ausbau zu übernehmen. Eine 2014 in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass der Plan funktionieren kann. Auf der Nutzfläche von rund 4000 Quadratmetern könnten unterschiedliche Sektoren der Kreativwirtschaft bedient werden.

Noch in diesem Jahr soll der Gemeinderat eine Grundsatzentscheidung zur Einrichtung des Kreativwirtschaftszentrums fällen. Dann wird auch eine Kostenschätzung vorgelegt.