Heidelberg. (hö) Heidelberg ist wieder ein neuer "Merian" gewidmet - nach nur sechs Jahren. Denn sonst lagen meist Jahrzehnte zwischen den einzelnen Ausgaben (1949, 1967, 1984 und 2011). Das aktuelle Heft, das bereits zu haben ist, ist das fünfte über die alte Kurpfälzer Residenzstadt, seitdem die Hamburger Reisezeitschrift erstmals im Juli 1948 erschien. Oder genauer: Es ist das viereinhalbte, denn es basiert in großen Teilen auf dem von 2011, sogar das Titelfoto ist fast gleich. Im Grunde ist es eine aktualisierte Ausgabe, auch wenn Heidelberg-Marketing-Chef Matthias Schiemer meint: "Zwei Drittel sind neu."

Wer das alte Heft hat, muss es aber nicht wegwerfen, denn von den aktuell 14 großen Geschichten wurden zwölf beibehalten - vor allem die stadthistorischen. Wobei "Merian"-Chefredakteur Hansjörg Falz versichert, auch die seien "gründlich überarbeitet worden". Definitiv neu ist ein Vier-Seiten-Kapitel über den "Europäischen Hof" und über das "Metropolink"-Festival mit seinen überlebensgroßen Graffiti an Hauswänden; dafür gibt es nicht mehr das Interview mit dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, den Essay der Krimi-Autorin Ingrid Noll über den Schwetzinger Schlosspark und ein Drei-Seiten-Stück über die wichtigsten Mobilitätserfindungen der Kurpfalz: Fahrrad und Auto. Der Umfang ist mit 138 Seiten gleich geblieben. Die wichtigsten Änderungen gibt es im Detail: Erstmals taucht die Bahnstadt ("Aufbau West") und das neue Fahrgastschiff "Königin Silvia" auf, dafür wurden die alten Geschichten von "Stadt an den Fluss" (mit Tunnel) und dem Abzug der Amerikaner getilgt.

Und natürlich finden sich im völlig neu gestalteten Serviceteil mit über 160 Tipps Adressen, die es vor sechs Jahren noch nicht gab (wie die Hotels "Bergheim 41", die "Alte Zigarrenmanufaktur" oder das "Chester"). Neu sind auf den beiden Restaurantseiten ausgerechnet die traditionsreichen "Schlossweinstuben", die vor sechs Jahren noch unter der Ägide von Mövenpick standen (und die "Merian"-Redaktion vielleicht deswegen den Lesern nicht uneingeschränkt empfehlen wollte).

Was wirklich ganz neu ist: Von diesem "Merian"-Heft gibt es auch eine englische Ausgabe, die fünfte überhaupt (nach Berlin, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Thüringen). "Wir brauchten die vor allem wegen der Tourismus-Messen", sagt Schiemer. Außerdem schenken gerade internationale Wissenschaftseinrichtungen oder Firmen ihren scheidenden Mitarbeitern solch ein gedrucktes Heidelberg-Souvenir. Die Auflage liegt bei 70.000 Exemplaren, 40.000 auf Deutsch und 30.000 auf Englisch. Die neue Ausgabe ist ab sofort zu kaufen; die alte mittlerweile aus dem Verkehr gezogen. Zu haben ist der neue "Merian" für 8,95 Euro - ein Euro mehr als vor sechs Jahren - bei Buchhandlungen, Kiosken, in vielen Hotels oder in den Touristen-Informationen.

Finanziert wurden die beiden neuen "Merian"-Ausgaben - die Gesamtkosten liegen bei 90.000 Euro - von "Heidelberg-Marketing", was sich bei den Anzeigen niederschlägt: Matthias Schiemer war es wichtig, dafür vor allem Firmen aus Heidelberg oder der Region zu gewinnen: "Jetzt ist es auch wirklich ein Heidelberger Heft."