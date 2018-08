Am Samstag Menschen weltweit am Samstag gegen die Überwachung durch Prism, Tempora und Co. protestieren. Das Foto zeigt eine Demonstration vor dem Hamburger US-Konsulat. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Weltweit demonstrieren am Samstag Menschen gegen Prism, Tempora und Co. - die flächendeckende Überwachung von Geheimdiensten. In Heidelberg sollen es etwa 200 Teilnehmer werden, die ab 16 Uhr auf dem Bismarckplatz protestierten werden. Wir sprachen mit dem Organisator der Heidelberger Kundgebung Alexander Schestag.

Herr Schestag, warum sollte man am Samstag um 16 Uhr auf dem Bismarckplatz gegen Überwachung durch Prism, Tempora und Co demonstrieren?

Weil es hier um eine neue Dimension der Überwachung geht, die jeden Bürger betrifft und eine massive Einschränkung der Grundrechte bedeutet. Sie hat keine rechtsstaatliche Grundlage, da hier tausende Menschen ohne Grund abgehört werden, die Unschuldsvermutung ignoriert wird und sich niemand dagegen wehren kann.

Wie ist die bisherige Resonanz auf den Demo-Aufruf?

Für die Heidelberger Demonstration haben sich bisher 200 Teilnehmer angekündigt. Darunter auch Bundestagskandidaten der Grünen, der Piratenpartei und möglicherweise der Linken. Neben Heidelberg gibt es zeitgleich in etwa 30 anderen deutschen Städten Demonstrationen. In Frankfurt werden zum Beispiel rund 5000 Teilnehmer erwartet. Viele weitere finden in allen möglichen Ländern weltweit statt.

200 Teilnehmer in Heidelberg sind recht wenig. Sind Sie damit zufrieden?

Die Resonanz könnte natürlich besser sein, weil das Thema Überwachung jeden angeht. Denn allein das Wissen überwacht zu werden, verändert das eigene Verhalten. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Effekt bereits bei der Vorratsdatenspeicherung kritisiert, weil diese eine massive Einschränkung der Lebensqualität bedeutet.

Dass ausländische Geheimdienste flächendeckend deutsche Bürger abhören ist nicht neu. Bereits 1989 haben Medien wie "Der Spiegel" darüber berichtet. Heute ist der Aufschrei weitaus größer. Woran liegt das?

Heute sind die technischen Voraussetzungen anders: Das Internet gehört zum Alltag der meisten Menschen. Sie lesen mobil ihre E-Mails oder kommunizieren über Soziale Netzwerke. Daher schlägt das Ganze heute viel höhere Welle bei den Bürgern.

Was versprechen Sie sich von der Demonstration?

Es geht darum Menschen darauf aufmerksam zu machen, welche weitreichenden Folgen die Überwachung für ihr Leben hat. Wer wenig mit dem Internet zu tun hat, glaubt oft noch, dass ihn das Ganze gar nichts angeht. Mit denen wollen wir am Samstag zwischen 16 und 18 Uhr und auch danach ins Gespräch kommen. Denn dieses Thema geht alle an.

Das Gespräch führte Reinhard Lask