Heidelberg. (dpa-lsw) Der Darmstädter Dirigent Elias Grandy wird neuer Generalmusikdirektor in Heidelberg. Der Gemeinderat entschied sich in nicht öffentlicher Sitzung für den 33-Jährigen als künftigen musikalischen Leiter des Theaters und Orchesters Heidelberg, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Der gebürtige Münchener übernimmt die Aufgabe zum 1. September 2015. Der bisherige Kapellmeister am Staatstheater Darmstadt erhielt den Vorzug vor 194 Mitbewerbern. Grandy übernimmt die Aufgabe von Yordan Kamdzhalov, der bereits am 22. Mai sein Abschiedskonzert gab. In der Übergangszeit der laufenden Spielzeit 2014/2015 wird das Heidelberger Orchester vom stellvertretenden Generalmusikdirektor Dietger Holm geleitet.