Heidelberg. (pri/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß auf der B 3 im Stadtteil Handschuhsheim kam es Freitagvormittag. Eine Ford-Ka-Fahrerin war plötzlich auf die Gegenfahrbahn gekommen und stieß dort mit dem entgegenkommenden Audi A2 einer weiteren Fahrerin zusammen.

Beide Fahrerinnen wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Warum die Frau mit ihrem Ford am Ortsausgang von Handschuhsheim in Fahrtrichtung Dossenheim auf die Gegenfahrbahn geraten ist, ermittelt derzeit die Polizei. Die Feuerwehr Heidelberg wurde alarmiert, um ausgelaufene Betriebsmittel zu beseitigen.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.