tt. In Baden-Württemberg wurden im letzten Jahr insgesamt 17 546 Ausländer eingebürgert. Damit ist nach Angaben des Statistischen Landesamtes die Zahl der Eingebürgerten gegenüber dem Vorjahr um gut vier Prozent angestiegen. Die Einbürgerungszahl lag im Südwesten so hoch wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr. Gegenüber dem Jahr 2000 haben sich die Einbürgerungen allerdings um 40 Prozent verringert. In Heidelberg lag die Einbürgerungsquote zwischen 2011 und 2015, also die Zahl der Einbürgerungen bezogen auf die jeweilige Zahl der ausländischen Bevölkerung, mit 8,3 Prozent landesweit am höchsten. Im Rhein-Neckar-Kreis lag die Quote bei 7,0 Prozent und in Mannheim bei 6,3 Prozent. Am geringsten ist die Quote im Enzkreis sowie in Baden-Baden mit jeweils vier Prozent.

Die im letzten Jahr eingebürgerten Ausländer - 6799 Männer, 8235 Frauen und 2512 Minderjährige - kamen aus 143 Nationen. Mit Abstand am häufigsten - wie bereits in den Jahren zuvor - haben Türken (3369) die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes verwundert diese Zahl aber nicht, da die Türken die größte ausländische Bevölkerungsgruppe im Land bilden. An zweiter und dritter Stelle folgen Einbürgerungen von Staatsangehörigen der Republik Kosovo (1376) und von Staatsangehörigen Kroatiens (1128). Unter den 15 Herkunftsstaaten mit der höchsten Zahl an Einbürgerungen waren neben zwölf europäischen auch zwei asiatische Staaten - Irak und Iran - sowie Brasilien vertreten. Über die Hälfte der Eingebürgerten, rund 58 Prozent, haben beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ihre frühere Staatsangehörigkeit beibehalten.

In Heidelberg wurden 2015 insgesamt 396 Ausländer eingebürgert, so viel wie seit 2012 nicht mehr, als es 425 Personen waren. 2013 wurden 366, im Jahr darauf 389 Ausländer eingebürgert.