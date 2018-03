Heidelberg. (pol/bma) Wegen eines Wasserrohrbruchs mussten am frühen Mittwochnachmittag in der Altstadt Verkehrssperrungen vorgenommen werden. In der Straße "Oberer Fauler Pelz" wurde gegen 13.30 Uhr festgestellt, dass Wasser durch die Fahrbahndecke an vier verschiedenen Stellen drang.

Daher wurde ab 13.40 Uhr die Straße zwischen Schlossberg und Bremeneck zunächst für den Schwerverkehr und ab 14.30 Uhr voll gesperrt. Zur Suche der Leckage und die Reparatur muss durch den Wasserversorger zunächst die Straßendecke geöffnet werden.

Für die Dauer der Bauarbeiten blieb die Straße gesperrt. Davon war auch die Buslinie 33 betroffen, die ebenfalls umgeleitet wurde. Sie fuhr ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt durch den Schlossbergtunnel und bediente die Ersatzhaltestelle Herrenmühle. Von dort ging es weiter auf den regulären Linienweg und zurück. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus-Bergbahn und Neckarmünzplatz konnten gestern nicht angefahren werden.