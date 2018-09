Von Steffen Blatt

Heidelberg. Ward Joumaa hatte eine Zukunft. Er führte ein Bistro und sollte später einmal das Hotel seines Vaters übernehmen. Doch diese Zukunft gibt es nicht mehr, ebenso wenig wie das Bistro und das Hotel. Sie wurden zerstört von Bomben und Raketen - denn sie standen in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Joumaa floh vor dem Bürgerkrieg in seinem Heimatland, er kam nach Heidelberg - und heute verdient der 26-Jährige sein eigenes Geld, wohnt in seiner eigenen Wohnung, die er selbst bezahlt. Das hat er auch dem Projekt "Jobs for your Future" der Heidelberger Hotelfachschule (Hofa) zu verdanken.

Es sind Geschichten wie die von Joumaa, die zeigen, was Engagement für Flüchtlinge bewirken kann - und dass das Projekt im Dezember 2016 völlig zurecht mit dem Präventionspreis des Vereins "Sicheres Heidelberg" ausgezeichnet wurde. Sie zeigt aber auch, dass Integration kein Automatismus ist - und dass es mitunter auch etwas Glück braucht. Denn ohne den RNZ-Fotografen Philipp Rothe hätte der junge Syrer vielleicht nie von dem Projekt an der Hotelfachschule erfahren. Der lernte Joumaa 2015 bei einem Pressetermin im Registrierzentrum in Patrick Henry Village (PHV) kennen, hörte dessen Geschichte und erzählte ihm von "Jobs for your Future", über das er kurz zuvor in der RNZ gelesen hatte.

Damals ging das Programm gerade in die erste Runde, als Semesterprojekt der Betriebswirte, die an der Hofa ihre zweijährige Ausbildung machen. Dort gibt es in Kooperation mit der Julius-Springer-Schule eine Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge, und so kamen einige der angehenden Betriebswirte auf die Idee, für die Projektwochen mit ihrer Lehrerin Ursula Hummel etwas für die Neuankömmlinge auf die Beine zu stellen. Der Plan: Grundqualifikationen für die Gastronomie und Sprachkenntnisse vermitteln und den Flüchtlingen so zu Praktika oder im besten Fall zu Ausbildungsplätzen in der Branche verhelfen. Mittlerweile ist das Projekt gewachsen und hat mit der Werkstattschule auch einen weiteren Partner.

Joumaa passte mit seiner Vorgeschichte perfekt zu "Jobs for your Future". Er hat in Syrien bereits eine Gastronomieschule besucht und einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. "Ich habe Frau Hummel eine Nachricht über Facebook geschickt und konnte dann einfach vorbeikommen", berichtet er. Joumaa machte also mit und gehört mittlerweile zum Inventar des Projekts. Er organisiert etwa Workshops für Flüchtlinge mit und übersetzt - Deutsch spricht er fast perfekt. Inzwischen hat er auch eine Arbeit gefunden: als Barista bereitet er im "Emma"-Café in der Hauptstraße verschiedene Kaffeespezialitäten zu. Er wohnt in der Weststadt, in einer WG mit zwei Universitätsangestellten. Joumaa wurde als Flüchtling anerkannt und hat für die nächsten drei Jahre eine Duldung bekommen, darf in Deutschland bleiben. "Das ist ein gutes Gefühl", sagt der 26-Jährige, der Heidelberg als seine zweite Heimat bezeichnet. "Jobs for your Future" hat ihm zuerst einen Ausweg aus der Langeweile des Nichtstuns in PHV gezeigt - und dann eine neue Lebensperspektive.

"Die psychologische Seite des Projekts ist nicht zu unterschätzen", sagt Lehrerin Hummel. Denn die Hofa-Schüler bringen den Flüchtlingen nicht nur etwas bei, es entstehen auch Freundschaften und gegenseitiges Verständnis. "Ward ist unser Showact", erzählt sie. Denn der junge Mann hat ein besonderes Talent: Aus Früchten schneidet er Figuren für Buffetdekorationen. So macht er etwa aus einer Melone einen Haifisch oder eine Schildkröte. "Er ist bei allen Events und Partys dabei", so Hummel weiter. Und von denen gibt es an der Hofa eine Menge, denn deren Organisation gehört zur Ausbildung.

So weit wie Joumaa möchte auch Hassan Albatran kommen. Der 23-Jährige floh aus Basra im Süden des Irak, der wichtigsten Hafenstadt des Landes, in der es immer wieder Kämpfe zwischen rivalisierenden Bürgerkriegsgruppen oder Attentate gibt. Wie Jourmaa kam er über die Türkei, Griechenland und die Balkanroute nach Deutschland, seit September 2015 ist er hier und lebt jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft im hessischen Neckarhausen zwischen Neckarsteinach und Hirschhorn.

Von dem Hofa-Projekt hat er durch Flyer erfahren, die in seiner Unterkunft verteilt wurden, seit Januar 2016 ist er dabei. "Ich habe hier viele Sachen gelernt, auch die deutsche Sprache", berichtet er. Vor allem hat er Freunde gefunden. "Vorher war ich ziemlich allein, und in Neckarhausen gibt es nicht so viel zu tun", sagt Albatran. Auch ein Praktikum als Küchenhilfe hat er schon angefangen, dann aber abgebrochen - die Chemie mit dem Chef stimmte nicht. Hummel kennt das. "Es gibt eine gewisse Euphorie, dass die Flüchtlinge jetzt alle Personalprobleme in der Gastronomie lösen. Aber man muss die Betriebe gut auswählen und beide Seiten gut vorbereiten."

Bei einem anderen Flüchtling aus Neckarhausen hat das geklappt. Er machte ein Praktikum in der Schlossgastronomie von Sternekoch Martin Scharff, der ihm jetzt einen Ausbildungsplatz angeboten hat. Das geht aber nur, wenn er schnell Deutsch lernt. Darum finanziert ihm "Jobs for your Future" jetzt ein bis zwei Kurse - aus den 1000 Euro, mit denen der Präventionspreis dotiert war.