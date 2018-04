Heidelberg. Von Freitagabend bis Samstagvormittag wird die Speyerer Straße für den stadtauswärts fließenden Verkehr voll gesperrt und über Czernyring, Eppelheimer Straße und den Diebsweg umgeleitet. Grund ist der Einbau der neuen Fuß- und Radwegbrücke über die Speyerer Straße in Höhe der Bahnstadt. Die Sprerung beginnt am Freitagabend ab 19 Uhr und dauert voraussichtlich bis Samstag um 10 Uhr. Der stadteinwärts fließende Verkehr soll laut Polizei weitgehend ungehindert über einen Fahrstreifen fließen. Eine Ausnahme gibt es: Gegen 21 Uhr ist der Einhub des Mittelteils der Brücke geplant. Aus Sicherheitsgründen muss hierzu der Verkehr um etwa 21 Uhr für einen Zeitraum von 15 bis 20 Minuten in Höhe der Kreuzung Speyerer Straße/Baumschulenweg/Motorpoolweg voll gesperrt werden. Der Verkehr kann bei Bedarf über Baumschulenweg oder Motorpoolweg abfließen. (pol/rl)