Heidelberg. (RNV/pad) Wegen des diesjährigen Halbmarathons am Sonntag wird es in der Heidelberger Altstadt und in den Stadtteilen Neunheim und Ziegelhausen bis 13 Uhr einige Sperrungen geben. Deshalb müssen einige Busse umgeleitet werden, teilt die RNV mit.

Die Haltestellen im gesperrten Bereich, einschließlich der Haltestelle "Uniplatz", können während des Marathons nicht angefahren werden.

Die Busse der Linien 31 und 32 werden ab der Haltestelle Kongresshaus über die Bundesstraße B 37 (Neckarstaden) zur ehemaligen Haltestelle der Linie 35 bis zur Schleuse fahren. Dort wenden die Busse und fahren den gleichen weg zurück bis zum Bismarckplatz. Ab etwa 10.45 soll der Streckenabschnitt Friedrich-Ebert-Anlage wieder freigegeben werden. Die Busse fahren dann bis zum Ende der Sperrung ab dem Karlstor über den Schlossbergtunnel zur Peterskirche. ab dort wird die Linie wieder ihren regulären Weg nehmen.

Die Fahrzeuge der Linie 33 werden in Richtung Ziegelhausen ab der Haltestelle Peterskirche durch den Schlossbergtunnel zum S-Bahnhof Altstadt fahren und ab dort wieder der gewöhnlichen Linie folgen. In Richtung Bismarckplatz fahren die Busse ab dem S-Bahnhof Altstadt weiter über die Neckarstaden. Ab 10.45 Uhr fahren die Busse vom Karlstor aus durch den Schlossbergtunnel zur Peterskirche und dann weiter auf dem normalen Linienweg. Vor der Einmündung zur Hauptstraße ist eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Zusätzlich wird in der Zeit von 10 Uhr bis 11.45 Uhr die Einfahrt nach Ziegelhausen gesperrt. deshalb fahren die Busse ab etwa 9 Uhr vom Emmertsgrund kommend nur bis zum S-Bahnhof Altstadt.

Die Busse der Linie 34 fahren zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr über die Neckarstaden, da der Bereich Neuenheimer Landstraße gesperrt ist.

Von 9.45 Uhr bis 11.45 Uhr wird die Ziegelhausener Brücke für den gesamten Verkehr gesperrt. Deshalb fahren die Busse von Wilhelmsfeld kommend eine Umleitung über Schriesheim. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab dem Bismarckplatz ebenfalls die Umleitung über Schriesheim.

Zusätzlich bietet die RNV für die Halbmarathonteilnehmer zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr und von 13 bis 15 Uhr einen Bus-Shuttleservice an. Die Busse fahren von der BRN-Haltestelle am Hauptbahnhof über die Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz zur Peterskirche. Mittags fahren die Busse die gleiche Strecke zurück zum Hauptbahnhof.