ste. Entwickelt sich die Kreuzung Grenzhöfer Weg/Grenzhöfer Straße zum Unfallschwerpunkt? Gestern krachte es dort schon wieder - zum dritten Mal innerhalb von sechs Tagen.

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer war kurz nach 10 Uhr auf dem Grenzhöfer Weg in Richtung Plankstadt unterwegs, als ein vorausfahrendes Auto bremste, um nach links in die Grenzhöfer Straße abzubiegen, berichtet die Polizei. Um ein Auffahren zu verhindern, lenkte der 59-Jährige nach rechts, fuhr mehrere Verkehrsschilder um und kam auf einem Feld zum Stehen. Glücklicherweise kam er ohne Verletzungen davon. Der Fahrer des anderen Autos bog zunächst ab, kam kurz danach aber zurück, um sich bei dem 59-Jährigen zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Als der Opel-Fahrer dies bejahte, fuhr der Mann weiter. Darum liegt laut Polizei keine Fahrerflucht vor, der Bremsvorgang habe sich wohl im Rahmen des Normalen bewegt, sagte ein Polizeisprecher der RNZ.

Auffällig ist jedoch die Häufung der Unfälle in den letzten Tagen: Am Donnerstag (22.) vergangener Woche stießen zwei Autos zusammen, weil ein Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen aus einem Feldweg die Vorfahrt nicht beachtete, am Dienstag (27.) kam es zu einer Karambolage zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Die Kreuzung könnte jetzt von der Polizei überprüft werden, so der Sprecher. Die Abteilung "Verkehr" beim Führungsstab des Polizeipräsidiums Mannheim führt dort die Statistik, und bei einer Häufung von Unfällen an einer bestimmten Stelle würden die Beamten auch Ortsbegehungen machen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen.