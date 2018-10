Die Alte Universität am Uniplatz - Sitz des Rektorats der Universität Heidleberg. Foto: Universität Heidelberg

Von Micha Hörnle

Die Heidelberger kennen die Uni gut - immerhin schon seit 630 Jahren - und jetzt hat man es schwarz auf weiß: Sie schätzen sie auch ungemein: 91 Prozent derjenigen, die die Forschungsgruppe Wahlen für die "Heidelberg-Studie" befragte, gaben an, dass sie mit der Universität und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen etwas Gutes verbinden. Da macht es auch kaum einen Unterschied, welchen Bildungsabschluss man hat: Auch Hauptschulabgänger sagen zu 78 Prozent, dass die Hochschule ein Segen sei (Hochschulabsolventen: 97 Prozent). Da verwundert es auch nicht, dass 94 Prozent der Befragten glauben, dass Heidelberg von der Uni profitiert. "Solch eine Bewertung ist kaum noch zu toppen", sagt der Geschäftsführer der Forschungsgruppe Wahlen, Matthias Jung. Und was ihn vielleicht mit am meisten verwunderte: Die positive Sicht ist (fast) unabhängig von Alter, Stadtteil oder Bildung - sie ist schlicht Konsens.

Und entsprechend glauben auch sehr viele Heidelberger, dass die Uni stark Lebensbereiche der Stadt beeinflusst - was wohl nicht immer nur als Kompliment gemeint ist: Ansehen der Stadt (94 %), Wohnungsmarkt (89 %), Arbeitsmarkt (77 %), Wirtschaftskraft (76 %), Verkehrsaufkommen (76 %), kulturelles Leben (75 %) und Unternehmensgründungen (55 %).

Auch wenn die Heidelberger die Universität schätzen: Nicht jeder interessiert sich auch für Wissenschaft und Forschung. Zwar bejahen 54 Prozent aller Befragten diese Frage, aber das hängt vom Bildungsabschluss ab: von 25 Prozent der Hauptschulabsolventen bis zu 75 Prozent mit Hochschulabschluss (33 % mit Mittlerer Reife, 64 % mit Abitur). Zudem fragten die Meinungsforscher noch nach der Uninähe: Wer hat hier studiert, war beschäftigt oder lebt mit jemandem zusammen, der an einer wissenschaftlichen Einrichtung arbeitet. Diese "Uninahen" machten 46 Prozent der Befragten aus - und die sind auch die größten Fans der Ruperto Carola.

Da die Befragten meinen, dass die Universität große Auswirkungen auf den Verkehr hat, noch ein Blick auf dieses laut "Heidelberg-Studie" gravierendste Problem der Stadt: Das Fahrrad bleibt mit 33 Prozent das wichtigste Verkehrsmittel für innerstädtische Wege, gefolgt vom Nahverkehr (30 %), erst dann kommt das Auto (25 %), neun Prozent gehen zu Fuß - mit anderen Worten: 72 Prozent der Befragten sind umweltfreundlich unterwegs. Die fleißigsten Radler sitzen im Norden (49 %) und in der Mitte (45 %) der Stadt, während man in Schlierbach und Ziegelhausen am liebsten mit dem Auto fährt (44 %).

Fragt man die Heidelberger, für welches Verkehrsmittel mehr getan werden sollte, ist das Bild diffus: 40 Prozent finden für die Autofahrer (nicht mehr tun: 41 %), 47 Prozent für die Radfahrer (nicht mehr tun: 40 %), 47 Prozent für den Nahverkehr (nicht mehr tun: 47 %) und 27 Prozent für die Fußgänger (nicht mehr tun: 68 %). Tendenziell schließt sich in den letzten 20 Jahren bei allen Verkehrsmitteln die Schere. Das mag auch erklären, wieso 72 Prozent meinen, der öffentliche Nahverkehr sei ausreichend (nicht ausreichend: 21 %) - 1997 waren es nur 56 Prozent.