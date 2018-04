Heidelberg. Ein Wasserrohr platzte am Freitagabend in der Karlsruher Straße im Baustellenbereich der Einmündung zur Punkerstraße gegen 17 Uhr. Schnell standen laut Polizei zwei Keller der umliegenden Häuser unter Wasser, sodass die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie die Verkehrspolizei alle Hände voll zu tun hatten.

Aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge musste der Straßenbahn-Gleisbereich in die stadtauswärts führende Fahrtrichtung bis 17.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wurde über die Straße Am Rohrbach abgeleitet. (pol)