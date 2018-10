Heidelberg. (pol/rl) Schwere Verletzungen zog sich eine 43-jährige Smart-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Kleingemünder Straße zu. Als sie am Freitag gegen 21.45 Uhr in Richtung Heidelberg fuhr, verlor sie in Höhe der alten Schokoladenfabrik ausgangs einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Sie geriet auf regennasser Fahrbahn infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hauswand und anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Die 43-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Da bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft der Unfallverursacherin festgestellt wurde, wurde ihr im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro.