Heidelberg. (pol/mün) Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Sonntagabend während des WM-Endspiels in einer Bar in der Oberen Neckarstraße randaliert. Nach Angaben der Polizei konsumierten die Gäste in dem Lokal selbst mitgebrachte Getränke und verschmutzten das Inventar. Der Betreiber habe sie mehrfach verwarnt. Da die jungen Leute aber weiterhin provoziert hätten, rief der Wirt gegen 23.15 Uhr die Polizei. Ein 17-Jähriger, der sich ein Handgemenge mit dem Gastwirt geliefert haben soll, hatte 1,3 Promille Alkohol intus. Er wurde anschließend in die Obhut seines Vaters übergegeben