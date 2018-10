Heidelberg. (pol/mün) Schwere Verletzungen erlitt am späten Montagvormittag eine 21-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße im Stadtteil Neuenheim. Der Fahrer eines Tiefladers war kurz nach 11 Uhr nach rechts in die Jahnstraße in Richtung Klinikum abgebogen und hatte an der Einmündung die 21-Jährige übersehen, teilt die Polizei mit.

Die junge Frau hatte zunächst rechts neben dem Laster an der roten Ampel gewartet hatte und dann bei Grün geradeaus in Richtung Ernst-Walz-Brücke weiterfahren wollen. Sie wurde unter dem Tieflader eingeklemmt und noch mehrere Meter mitgeschleift, ehe der Fahrer des Tiefladers an der nächste Kurve anhielt. Nachdem sie von Helfern geborgen worden war, wurde die 21-Jährige, die keinen Helm getragen hatte, in die nahegelegene Klinik eingeliefert. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Berliner Straße in beide Richtungen zu mäßigen Behinderungen.