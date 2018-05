Von Steffen Blatt

In einer bundesweiten Umfrage zur Kundenzufriedenheit belegt Heidelberg unter 136 Kommunen nur den 107. Platz (RNZ vom 4./5. Januar). Ein bayrisches Marktforschungsinstitut befragte dazu im November und Dezember gut 900 Personen nach 82 Heidelberger Geschäften. Dabei gaben 80,2 Prozent an, mit der Freundlichkeit "zufrieden" oder "sehr zufrieden" zu sein. Sieger wurde Bamberg mit einem Wert von 86,9 Prozent. Die RNZ befragte Mike de Vries, den Geschäftsführer von Heidelberg Marketing, zu den Ergebnissen.

Platz 107 in der Kundenfreundlichkeit, das ist kein Vorzeigeergebnis für Heidelberg.

Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Man sollte eine solche Studie nicht überbewerten. Wenn wir 80 Prozent Zufriedenheit erreichen und die 106 Städte vor uns nur in einem Bereich von sechs Prozent liegen, würde ich das nicht so negativ sehen, wie es im ersten Augenblick erscheint. 80 Prozent sind keine schlechte Ausgangsbasis, das sollte uns motivieren, dieses Thema weiter zu pflegen.

Was halten Sie generell von der Studie?

Wir haben uns nur bedingt mit ihr beschäftigt. Ich sehe solche Umfragen immer mit einer gewissen Distanz. Eins ist aber klar: Das Thema Kundenzufriedenheit ist auch aus Marketingsicht entscheidend für den Erfolg des Einzelhandels und des Standortes Heidelberg generell. Wenn ich unseren Einzelhandel, seine Bemühungen und Aktivitäten anschaue, dann wird klar, dass jedem bewusst ist, wie wichtig die Kundenzufriedenheit ist, und dass jeder Unternehmer, sei es ein inhabergeführtes Geschäft oder größere Einzelhändler, daran arbeitet, hier gute Werte zu erreichen. Das ist im unternehmerischen Sinne ein Erfolgsfaktor. Dass wir vielleicht noch nicht am Ziel sind, das ist klar, aber das ist ein Entwicklungsprozess.

Was kann Heidelberg Marketing tun, um die Kundenfreundlichkeit in der Stadt zu verbessern?

Wir arbeiten dabei Hand in Hand mit der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Einzelhändlerverband "Pro Heidelberg". Wir haben ein gemeinsames Interesse: Jeder Tourist, der nach Heidelberg kommt, ist zunächst einmal Gast, aber auch ein potenzieller Kunde für den Einzelhandel. Wir werden durch Initiativen und Kampagnen intern weiter daran arbeiten, die entscheidenden Bereiche in Heidelberg für die Wichtigkeit der Kundenfreundlichkeit zu sensibilisieren. Insgesamt brauchen wir eine positivere Imagewerbung für die Stadt. Meiner Meinung nach wird der Einkaufsstandort Heidelberg bisher noch unterschätzt, er ist besser als sein Image. Auch der Heidelberger Kunde muss ihn wieder positiver sehen. Daran müssen wir arbeiten.

Gibt es schon konkrete Pläne?

Wir entwickeln bei Heidelberg Marketing gerade ein Programm, das in erster Linie auf eine Steigerung der Servicefreundlichkeit und Qualität bei den touristischen Leistungen abzielt. Dort werden wir auch versuchen, den Einzelhandel miteinzubeziehen. Das Programm wird über die nächsten zwei bis drei Jahre laufen.

In der Studie schneiden inhabergeführte Geschäfte in allen untersuchten Städten besser ab. Braucht Heidelberg mehr solcher Betriebe?

Diese Erkenntnis in der Studie kommt meiner Meinung davon, dass ein solches Geschäft oft schon über Jahrzehnte oder sogar mehrere Generationen von den Inhabern geführt wird und es eine andere emotionale Verbundenheit und Identifikation der Betreiber und auch der Verkäufer gibt. Ich halte inhabergeführte Geschäfte für sehr wichtig, sie sind in der Einzelhandelsstruktur nicht wegzudenken. Diesen Bereich sollten wir weiter pflegen und unterstützen, es gibt ja einige Initiativen von "Pro Heidelberg" dazu. Man darf aber nicht unterschätzen, dass sich auch neue Geschäfte immens um die Freundlichkeit und die Serviceorientierung ihres Personals bemühen. Es muss ein gesunder Mix aus Bestand und Erneuerung sein.

Die Hauptstraße wird aber eher von den Ketten dominiert.

Die Wirtschaftsförderung arbeitet daran, das Erscheinungsbild des Einzelhandels in der Hauptstraße und der gesamten Altstadt gemischt zu halten. Es muss eine gewisse Qualität da sein und eine Serviceorientierung in die Zielgruppen hinein - das sind auf der einen Seite die Gäste, auf der anderen Seite aber auch die Heidelberger Bürger, die nicht vernachlässigt oder unterschätzt werden dürfen: Wenn der Heidelberger sich beim Einkaufen in seiner eigenen Altstadt wohlfühlt, dann ist er der beste Werbeträger für die Einkaufsstadt Heidelberg. Wir haben gute Voraussetzungen: 2013 hatten wir trotz bereits höchster Bettenauslastung in Baden-Württemberg wiederum einen signifikanten Zuwachs bei den Touristenzahlen, und wir müssen erreichen, dass davon auch der Einzelhandel mehr profitiert.

Wie nehmen Sie ganz persönlich die Kundenfreundlichkeit in Heidelberg wahr?

Zu Beginn meiner Zeit in Heidelberg war ich als anonymer Testkäufer unterwegs und habe durchgehend positive Erfahrungen gemacht. Jetzt geht das nicht mehr so gut, weil man mich natürlich kennt.