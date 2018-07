Am Donnerstagmorgen fand eine Person das Auto in einem Schrebergarten. Foto: René Priebe

Heidelberg. (pol/cbe) Ein 54-jähriger Audi-Fahrer wurde bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg im Bereich der Straße "Am Götzenberg" tödlich verletzt. Das Fahrzeug wurde von einem Zeugen am Donnerstagvormittag, kurz nach 8 Uhr, beschädigt in einem Schrebergarten, circa fünf Meter unterhalb der Straße, aufgefunden. Der Fahrer des Autos wurde im Fahrzeug aufgefunden. Ein sofort verständigter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Verkehrskommissariat Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Leiche wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und zum Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik Heidelberg gebracht. Das Auto wurde ebenfalls beschlagnahmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein technischer Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallrekonstruktionsgutachtens beauftragt.

Der Unfallhergang und die Unfallzeit sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg, Telefon: (0621/174-4140), oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.