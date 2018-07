Aktualisiert am Sonntag um 14 Uhr

Heidelberg-Wieblingen. (pri/rl) Erneut krachte es an der unfallträchtigen Einmündung des Grenzhöfer Wegs zur Grenzhöfer Straße (Kreisstraße K 9703). Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem 3er BMW auf dem Eppelheimer Weg in Richtung Ortsmitte Eppelheim. An der Kreuzung zur K 9702 in Wieblingen-Grenzhof nahm er einer 18-jährigen VW-Golf-Fahrerin die Vorfahrt und stieß im Kreuzungsbereich mit ihr zusammen. Der BMW schleuderte daraufhin ins Feld neben der Fahrbahn, der VW drehte sich und blieb auf der Kreuzung liegen. Die Airbags beider Fahrzeuge lösten aus.

Der 19-jährige BMW-Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin, sowie die drei Insassen im VW erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Autos wurden abgeschleppt, über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine weiteren Informationen vor. Im Einsatz waren neben zwei Notärzten vier Rettungswagen.

Fünf verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Autos sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagnachmittag auf der K 9702 bei Eppelheim.