Heidelberg. Eine 26-Jährige erstattete Anzeige gegen einen Exhibitionisten. Der Unbekannte hatte am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Marstallstraße an der Mauer zum Marstallhof/Mensa-Uni seine kurze Jeans heruntergelassen und onaniert, teilt die Polizei mit. Die junge Frau beschrieb den Mann als etwa 60 bis 65 Jahre alt, etwas kräftige Statur – schulterlanges, dichtes weiß-graues Haar, kurze Jeansshorts, gelber oder beiger Pullover. Zeugen, denen eine wie oben beschriebene Person aufgefallen ist, sollen sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg Mitte melden. (pol)