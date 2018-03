Heidelberg. (tt) Zu schmale Parkplätze, fehlende Notruftasten, schlechte Beleuchtung: Die Liste der Mängel beim ADAC Parkhaustest für die Tiefgarage P 9 "Am Theater" ist lang. Mit der Gesamtnote "sehr mangelhaft" landete das Parkhaus in der Friedrich-Ebert-Anlage mit seinen 476 Stellplätzen auf dem letzten Platz des Tests, bei dem der Automobilklub 44 Parkgaragen in ganz Deutschland testete.

"Wir nehmen die Ergebnisse sehr ernst", sagte Sebastian Merkle vom "P 9"-Betreiber "Apcoa Parking". Man sei mit dem Ergebnis des ADAC-Parkhaustests nicht zufrieden und werde sich jetzt mit den einzelnen Kritikpunkten genau auseinandersetzen. "Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten Veränderungen überall dort vornehmen, wo es geht", versprach Merkle gegenüber der RNZ. An der baulich bedingten, niedrigen Einfahrtshöhe könne man als Pächter und Betreiber allerdings nichts ändern.

Hauptgrund für das schlechte Abschneiden des Parkhauses war, dass beim P 9 gleich zwei Mal das K.O.-Kriterium griff, was immer zu null Punkten in den Bewertungskategorien Befahrbarkeit und Benutzerfreundlichkeit führte: Sowohl die Einfahrtshöhe von 1,80 Meter als auch die Breite der Parkplätze (größtenteils unter 2,30 Meter) entsprechen nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Beleuchtung - dem ADAC waren die dunklen Parkplätze und Fahrwege ins Auge gefallen - will man sich bei Apcoa genau ansehen. "Die Tiefgarage verfügt bereits über LED-Beleuchtung, die wir in Nebenzeiten aber teilweise ausschalten, um Energie zu sparen", sagte Merkle. Das lasse sich aber schnell anpacken und ändern.

Mehr Freude herrschte dagegen bei der Garagengesellschaft der Stadtwerke Heidelberg. Ihre beiden Parkhäuser "Friedrich-Ebert-Platz" und "Kraus" schnitten im ADAC-Test jeweils mit "gut" ab. "Wir freuen uns sehr über das Testergebnis, denn es bestätigt uns eine gute Position im bundesweiten Vergleich und belegt, dass wir unseren Kunden sicheren und freundlichen Parkraum bieten", sagte Geschäftsführer Michael Jäger. Im Test wurden bei beiden Parkhäusern der Gesamtzustand und die Übersichtlichkeit gelobt. Außerdem schnitten sie bei der Sicherheit gut ab: Dafür sorgen Personal vor Ort, Notruftasten und die Videoüberwachung sensibler Bereiche. "Gleichzeitig werden wir die Hinweise der externen Experten nutzen, um noch besser zu werden", so Jäger.