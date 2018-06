Heidelberg. (leri) Der Umbau des Czernyrings startet in die nächste Phase, den Gleis- und Straßenbau im Bereich des künftigen Czernyplatzes. Die Arbeiten unter Vollsperrung beginnen am Freitag, 21. Juli, und werden voraussichtlich bis November dauern. Während dieser Bauphase wird der Czernyring zwischen der Czernybrücke und dem westlichen Ast des künftigen Max-Planck-Rings gesperrt. Der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen über die Kurfürsten-Anlage, Lessingstraße und Montpellierbrücke umgeleitet. Anlieger können aus Richtung Osten, also von der Speyerer Straße kommend, im Czernyring bis zur Baustelle fahren. Die Zufahrt zum Hauptbahnhof ist frei. Der Aldi am Czernyring ist aus Richtung Osten erreichbar, ebenso die Geschäfte im Postgebäude.