Heidelberg. (eka) Große Aufregung heute Morgen gegen 8.30 Uhr vor dem Darmstädter Hof-Centrum (DHC) in der Hauptstraße: Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es zu einem Brand in der Tiefgarage des DHC - ausgelöst durch einen Defekt der Elektroverteileranlage der Stadtwerke, die sich im 2. Untergeschoss des Parkhauses befindet. "Ein Trafo brannte", so die Polizei. Der Brand sei zwar mittlerweile gelöscht, doch die Rauchentwicklung sei das Problem, meinte ein Mitarbeiter der Feuerwehr auf RNZ-Anfrage. Daher wurden auch der Elektromarkt Saturn, das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium und etliche Büroräume evakuiert. In Absprache mit der Berufsfeuerwehr Heidelberg wurde auch die Schule im DHC geräumt und die etwa 350 Schüler auf dem Bismarckplatz versammelt. Die Betreuung erfolgte durch die Lehrer und das DRK. Die Schüler im benachbarten Kurfürst-Friedrich-Gymnasium wurden zunächst vom DRK betreut und später nach Hause geschickt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es aber bislang zu keinen verletzten Personen. Dutzende Ordner riegelten das DHC-Gebäude von allen Seiten ab, während es aus den Lautsprechern des Gebäudes schrillte: "Achtung, Achtung! Aufgrund einer technischen Störung bitten wir alle Personen das Gebäude auf dem kürzesten Weg über die gekennzeichneten Flucht- und Rettungswege zu verlassen. Bitte keine Aufzüge benutzen!".

Die Sofienstraße war voll gesperrt, sodass der Verkehr örtlich umgeleitet werden musste. Mit dem Trafobrand in Verbindung zu bringen, ist auch ein Stromausfall. Wie die Stadtwerke in einer Pressemeldung mitteilen, kam es ab 8.22 Uhr in Teilen der Heidelberger Altstadt um die Hauptstraße zu einem Stromausfall, der zum größten Teil nach wenigen Minuten behoben werden konnte. Seitens der Stadtwerke konnte ein Trafo wieder zugeschaltet werden, so dass Teile des DHC wieder mit Strom versorgt sind. Der zweite, DHC eigene Trafo, ist nicht betriebsbereit. Hier arbeitet der Center-Betreiber an einer Übergangslösung, um die unversorgten Einheiten und Objekte wieder mit Strom versorgen zu können.

Die Zufahrt zur Tiefgarage bleibt allerdings weiterhin geschlossen. In einer Pressemeldung der Polizei hieß es am Freitagabend, dass die Tiefgarage sowie das DHC mittels Lüfter zwar gegen 14 Uhr vollkommen vom Brandrauch befreit wurden, der Strom aber lediglich wieder in umliegenden Gebäuden und in Teilen des DHC verfügbar ist, nicht aber in der Tiefgarage. Die dort parkenden Fahrzeuge können bislang noch nicht ausfahren. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.



Zeitweise waren bis zu 45 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Zur Koordinierung des Einsatzes wurde auch die Führungsgruppe zur Führungsunterstützung des Einsatzleiters alarmiert. Mit dem Center-Betreiber, Polizei und Stadtwerke fanden regelmäßige Lagebesprechungen statt, um das weitere Vorgehen besprechen und koordinieren zu können.