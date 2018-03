hö. Seit einem Jahr wissen die Heidelberger, dass ein Supermarkt in das ehemalige Kino "Lux-Harmonie" (Hauptstraße 110) kommen wird. Seit gestern steht fest, wer es sein wird: "Tegut" - eine bisher in der Region unbekannte Marke, die es vor allem im Hessischen gibt und deren Schwerpunkt auf regionalen und Bio-Produkten liegt. Für das 1947 gegründete Fuldaer Unternehmen mit seinen gut 290 Filialen - es gehört seit 2013 zum Schweizer Handelskonzern "Migros" - ist es der erste Heidelberger Markt (und auch der erste in der Kurpfalz): "Das ist der Startschuss für weitere Märkte in dieser Region. Wir werden in den kommenden Jahren die Lücke zwischen Bensheim und Stuttgart sukzessive schließen", sagt "Tegut"-Expansionsleiterin Martina Becker. Nach Angaben des Immobilienmaklers CBRE, der die Vermietung vermittelte, soll die 800 Quadratmeter große Fläche "voraussichtlich 2018/2019" eröffnen.

Dass eine Kette, die für hochwertige Lebensmittel bekannt ist, ins Herz der Altstadt zieht, mag die Anwohner freuen, denn bisher fehlt ihnen ein halbwegs großer Markt. Allerdings markiert diese Entwicklung einen der schwersten Rückschläge für den Einkaufsstandort Heidelberg. Denn hier war nach der Beschlusslage des "Innenstadtforums" von 2008 geplant, ein großes Textil- oder Sportkaufhaus einzurichten, das die hintere Hauptstraße beleben würde. Im Gegenzug wurde darauf verzichtet, ein Einkaufszentrum zu bauen. Anfangs sah die Sache noch gut aus, es gab nach RNZ-Informationen schon einen fix und fertigen Mietvertrag mit dem Nürnberger Textilunternehmen Wöhrl, der in allerletzter Minute platzte. Mittlerweile hat Wöhrl wirtschaftlich sehr zu kämpfen.

Im letzten Jahr erklärte Axel Manthey, der Geschäftsführer der Hamburger Silva-Stiftung, der das Anfang 2014 geschlossene Kino gehört, dass das alte Konzept unrealistisch sei: Er habe mit 50 potenziellen Interessenten gesprochen, aber niemand wollte die 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche - die Lage sei nicht prominent genug, außerdem habe der Textilhandel gerade seine Expansionspläne auf Eis gelegt. Er stellte einen Antrag zum Umbau des Komplexes in Wohnungen, Büros und Supermarkt - dem die Kommunalpolitik nicht widersprach.