Heidelberg. (RNZ) In der Bergheimer Straße stehen Bauarbeiten an: Die Stadtwerke sanieren in Höhe der Hausnummer 109 von heute, Montag, 29. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September, die Gas- und Wasserversorgungsleitungen. Gearbeitet wird nachts in der Zeit zwischen 20 und 6 Uhr. Es kann dabei zu Lärmbelästigungen kommen.

Zudem muss während der Bauzeit die Bergheimer Straße in Höhe der Hausnummer 109 stadteinwärts für den Verkehr gesperrt werden. Die Zufahrt ist nur bis zur Baustelle möglich. Der Auto- und Radverkehr in Richtung Altstadt wird umgeleitet. An den letzten beiden Tagen der Bauarbeiten gibt es auch tagsüber eine Sperrung. Der Bus- und Straßenbahnverkehr ist nicht betroffen.