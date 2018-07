Heidelberg. (Stadt Heidelberg/sfa) Im Heidelberger Stadtteil Bergheim wird während der Herbstferien ein Teil der Vangerowstraße (Bundesstraße B 37) in Höhe der Emil-Maier-Straße saniert. Die Arbeiten an dem rund 120 Meter langen Abschnitt beginnen am Montag, 27. Oktober 2014, und dauern etwa eine Woche.

Die beiden nördlichen Fahrstreifen werden gesperrt und der von Osten kommende Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. In der Emil-Maier-Straße wird die Linksabbiegespur abgeriegelt. Die Umleitung nach Wieblingen ist ausgeschildert und erfolgt von der Karl-Metz-Straße über die Bergheimer Straße.

In der Vangerowstraße ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Stadt Heidelberg bittet deshalb ortskundige Verkehrsteilnehmer, die Straße zu meiden. Das Stadtzentrum ist alternativ über den Hauptbahnhof zugänglich. Autofahrer, die in Richtung Neuenheimer Feld unterwegs sind, sollen die Umleitung über die Autobahn A 5, Ausfahrt Dossenheim, nehmen.